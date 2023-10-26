奇岩綠能轉型投入農魚電共生 開創全台最大企業科技農場

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奇岩綠能科技再度轉型，將成為能源控股兼農電、魚電共生新尖兵，透過結合綠色再生能源、高科技養殖技術及精緻種植技術，為發展糧食產業盡一己之力，也為2050淨零永續，在減碳及碳權上做出貢獻。

奇岩綠能為使旗下電池儲能部門可以更有效布局全球，日前將相關業務及技術團隊切割與樺漢科技集團共組樺旭能源，結合樺漢集團強大的國際業務支援及雲端EMS(能源管理系統)軟體整合，與奇岩綠能的儲能電池產品(家用儲能、工商用儲能)，提供一站式的創能、節能、儲能技術服務及場域應用規劃，將綠能產品從設計、製造、維護，實現為地球及社會環境創造更好的綠色能源未來。

奇岩綠能切割電池、儲能後，在電池類應用品正式成為控股公司，轉型投入魚電共生、農電共生。在魚電共生部分成立「養殖漁業業務部」，以科技養殖技術投入金目鱸魚的養殖，外銷全球；在農電共生部門取名「負碳新農事業部」；寓意除了開創高科技新農業外，並進一步產學合作，在經碳排查後，爭取國際認可蔬菜的碳權達到負碳的效果。未來每年以數十億株以上的種植量，帶來碳權可觀收入，並吸引眾多跨國企業投資。

全球暖化加劇，造成全球糧食危機及能源危機壓力，減碳及淨零碳排議題已成全球主流環保永續議題。在糧食這領域，奇岩將應用高科技發展高產能、無病蟲害(不用農藥、無毒)的種植模式，解決台灣農電共生「農的種植」問題，讓太陽能電廠可以安心發電，去除把良田當電廠的惡名外，並開創全台灣最大的企業科技農場，將接受如日本等國外長年契作訂單為主、國內長年契作訂單為輔之商業模式。

未來奇岩綠能將全力投入糧食產業，以高科技養殖技術及精緻種植技術持續前進，繼續貢獻能源業，在糧食(魚、農)業上以多元商業模式，為台灣帶來新契機，期盼不久的未來，種菜在實際收益外，也為減碳及碳權帶來貢獻。