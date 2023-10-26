三峽溪水出現一抹紅 兇手被揪出坦承貪圖一時方便

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新北市再傳溪流遭汙染事件！環保局25日接獲民眾通報三峽溪出現一抹紅色廢水，即派員前往稽查，經循線查獲位於附近的岩本有限公司於漆料調配後清洗相關器具時，未妥善收集廢水導致污染三峽溪，依違反水汙染防治法規定告發，最高可處300萬元罰鍰。

環保局說明，接獲民眾報案後立即到場查察，沿水路回溯訪視周遭，並翻越沿線各種障礙物追查後，發現一棟建築物的出水口有紅色顏料殘留痕跡，稽查員稽查發現位於建築物1樓的岩本有限公司工作室內置放調配紅色漆料的器具。

業者坦承稍早調配漆料時，因清洗相關油漆桶等器具未妥善收集廢水，導致殘留油漆流入三峽溪污染環境。稽查員當場告發並命其立即清除改善，以避免污染持續發生，業者於當天已將未進入三峽溪之殘留漆料及廢水盡可能收集，並以大量清水稀釋，避免影響水體環境，環保局後續於26日巡查時已完成改善無汙染情形。

業者表示，平常都是以廢布吸收廢漆料，昨日貪圖一時方便，才會以水沖洗，沒想到會因此造成水體污染，感到十分抱歉，爾後將嚴守法規不再犯。

環保局再次呼籲，丟棄廢油漆時須以吸水性報紙、廢布等吸收後，妥善包裝並防止溢出；如為民眾自行使用漆料粉刷，廢油漆應以專用垃圾袋盛裝交垃圾車處理；可回收材質之油漆桶罐，請將其交付資源回收車，切勿用水清理，以免造成水體污染。

環保局補充，三峽區境內河川流域長且範圍廣，僅靠稽查人力巡檢效率及破案成效不彰，為了全力守護三峽河川，自今年起已針對曾見汙染河段加設即時監視器影像監控，並採分段監控，即時回溯鎖定汙染區段的作法，以期能加速查獲污染源，雖難以全面架設監視器密集監控，但結合民眾及巡守隊的力量，即時發現污染通報後，環保局搭配監視器影像回溯，可減少溯源時間，大幅提升污染查緝效率。