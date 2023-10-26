味全70周年現身彰化香田贈鮮乳 經理帶隊與小朋友割稻慶豐收

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今年適逢食品大廠味全成立70周年，為慶祝70周年，實踐企業社會責任，味全公司同仁今上午帶著整車的「保久乳」致贈給彰化香田國小，還與小朋友割稻慶豐收，體驗曬稻穀，味全公司經理林雅娟表示，味全希望透過沃鄉計畫，結合沃才與沃土，展現關懷香田國小的行動力，實踐企業ESG，這也是味全一直努力的方向。

味全公司為慶祝70周年，透過沃鄉計畫來實踐企業社會責任，26日林雅娟帶領將近20位同仁，現身彰化香田國小，與小朋友割稻慶豐收，還體驗曬稻穀，並透過創意食育課程米豆花DIY，讓小朋友感受到企業對偏鄉學童的照顧與關懷。

六甲的施同學說，感謝味全的大哥哥大姊姊帶來好喝的保久乳，讓我們可以每天喝。五甲的鄧同學則說，今天看到風鼓機感覺很新奇，稻子進去就去蕪存菁，他們還將曬了幾天的稻榖，裝在玻璃瓶裡贈給味全的哥哥姊姊們，給他們愛的鼓勵。

林雅娟表示，沃鄉計畫，推動學童每日1牛奶，捐贈香田國小保久乳，也捐助香田米，幫助學校發展多元社團，今天與一年級的小朋友收割稻子慶祝秋收，還製作好吃的米豆花，實踐企業ESG，展現永續城鄉、成就共好的優質企業風範。

香田國小校長鄭培華表示，感謝鹿樂教育平台引薦味全公司，不僅捐助保久乳，還認養香田米來捐助學校經費，今天味全員工們也一起來到校園，跟小朋友一起收割，玩風鼓、曬稻穀，製作美味的米豆花與我們師生分享，實踐企業社會責任與ESE理念，讓企業學校共好，為台灣企業立下典範楷模。