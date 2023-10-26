國發會通過第二期空汙防制方案 藍委批：中火不減煤根本達不到

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國發會10月23日審議通過環境部所提第二期空氣汙染防制方案（2024至2027年），尤其也針對空汙嚴重的中南部地區提出減量目標。國民黨立委楊瓊瓔今（26）日於立法院指出，中火如何有效減煤是達標的關鍵，但國發會似乎沒有整合方案。國發會主委龔明鑫則推給經濟部，強調經濟部有相關規劃。

國發會主任委員、農業部部長、經濟部部長、內政部首長及原住民族委員會首長今日於立法院經濟委員會，就「國土計畫未來對地方農業發展及國土保育之影響」進行報告，並備質詢。

國發會日前召開第114次委員會議，會中審議通過環境部所提第二期空氣汙染防制方案，由中央與國營事業（含轉投資事業）投入766億元，也針對中南部區域訂出2027年細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，必須達到符合空氣品質標準的15微克／立方公尺（μg／m3）；而全國PM2.5年平均濃度則必須改善至13微克／立方公尺（μg／m3）以下；以及全國臭氧8小時紅色警示站日數相較2019年改善比率需達80％。

楊瓊瓔質詢時指出，政府要花766億，國發會是否有方案讓中火減煤成效更加顯著？中火如果沒有減煤根本就達不到第二期的目標，關鍵在中火如何減煤，但目前都沒看到國發會有提出解決方案。

龔明鑫回應，這部分都有在跨部會討論，環境部針對全區域空汙都有相關考量，而中火減煤歸經濟部主責，經濟部會有相關規劃。

楊瓊瓔聽後不滿指出，重點是要怎麼做？國發會如果都推給其他部會，我們還要國發會做什麼？國發會近期必須提出相關報告。