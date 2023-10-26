桃青年局邀銀髮族看電影 青年志工現場服務

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桃園市青年事務局在大江星橋國際影城辦理「邀阿公阿嬤拍B級殭屍片」特映會，邀請中壢內定里、水尾里、興華里、洽溪里及新街里關懷據點百位社區長輩觀賞，現場也有桃青志工隊進行長者服務，包括票券餐點發放、路線指引，與長輩同樂，展現青年志工能量。

「邀阿公阿嬤拍B級殭屍片」由桃園青創指揮部進駐團隊「愛的光波」團隊徐紫柔執導，以關注失智症議題，由高齡94歲患有失智症奶奶擔任主角，邀請社區鄰居共同拍攝，打破以往討論失智症議題嚴肅悲傷的氣氛，而是透過喜劇紀錄片方式，輕鬆幽默的劇情及歡樂過程，翻轉社會對失智症的框架限制，邀請社會大眾正視失智症議題，帶給社會正面能量。

徐紫柔分享，奶奶80幾歲時開始有失智症徵兆出現，當時家人帶去作失智症診斷，經過藥物治療和家人的陪伴，讓奶奶10年來維持在輕度失智沒有惡化，家人們各自用每個人的方式陪伴奶奶，例如平時大舅和奶奶可愛幽默的鬥嘴，還有照護生活上的所需，徐紫柔則是用拍戲和奶奶一起創作。她也慶幸能因此與奶奶共享更多時光，也想把這份幸運傳遞給社會上每一個人，希望減少因為不理解失智症而讓家人快速惡化成重症的案件數，希望正面且積極地面對未來的高齡社會。

青年局長侯佳齡說，青持續推動青年發展工作，鼓勵青年關注公共議題並以實際行動投入，本次影片由青創指揮部進駐團隊拍攝，讓社會更了解關注失智症議題以及高齡化社會到來，而青年志工服務，展現青年業務推動的成果，未來將持續培育更多青年志工人才，與地方社區及跨局處合作服務，讓桃園成為充滿溫暖高齡友善城市。