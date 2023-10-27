中國熊貓大使現返鄉潮 動物外交王牌不靈了？

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熊貓外交長期以來是中國與他國建立外交夥伴關係的重要利器，但美國、英國、澳洲等西方國家，今年起都陸續要讓「熊貓大使」返鄉回中國，儘管表面上是因為租借協議到期，但這二年西方多國與中國關係日趨緊張，很難不讓人產生政治聯想，中國的熊貓外交已走到盡頭了嗎？

中美衝突加劇 「最萌大使」奉召返國

美國華盛頓國家動物園的3隻熊貓預計12月7日送回中國，亞特蘭大動物園的4隻熊貓，租約到期前若無續約，明年也將被送回中國，這將會是50多年來第一次熊貓完全從美國動物園絕跡。此外，英國蘇格蘭皇家動物學會也在9月宣布，愛丁堡動物園內的「全英最後2隻熊貓」將在12月初返回中國；與此同時，澳洲阿德萊德動物園的唯一熊貓也預計在2024年回到中國。

喬治城大學美中全球議題對話專案研究員韋德寧（Dennis Wilder）稱此為「懲罰性熊貓外交」（punitive panda diplomacy），他指出中國方面可能正在「試圖發出一種訊號」。近年美中貿易戰方興未艾，針對半導體相關供應鏈的限制又越來越嚴；加上此前間諜氣球事件，美軍戰鬥機在全球直播中直接擊落中方宣稱的「民用飛艇」，凡此種種，皆讓兩國關係跌落冰點。

1972年尼克森（Richard Nixon）展開「破冰之旅」出訪中國，終結了中美兩國長達25年相互隔絕的歷史。當時第一夫人帕特（Pat Nixon）對周恩來表達了對熊貓的喜愛，隨即中國便將「玲玲」與「興興」兩隻熊貓送給華府，而後美國也回贈2隻麝牛以示友好，中美關係從此進入加溫期，直至7年後雙方正式建交。1972年稍晚，中國也贈送兩隻大熊貓「蘭蘭」和「康康」給日本。當熊貓專機飛入日本領空時，日本戰鬥機還升空伴飛，2隻熊貓就在尊榮萬分的陸空護送下直抵東京上野動物園。

一張毛茸茸的活名片 美化國家形象遠勝千言萬語

為熊貓披上外交政治意含的彩帶，最早其實始於國民政府時期。為了感謝美國人在二戰中協助救濟中國難民與對中華民國的支持，宋美齡於1941年贈送美國一對大熊貓「潘迪」和「潘達」。這是中國第一次以政府名義向外國輸出大熊貓，也是中國近現代史上第一次的熊貓外交。然而熊貓作為外交禮物的歷史，最早可上溯至西元685年的唐朝，女皇武則天曾將2隻熊貓作為禮物贈送給日本天武天皇，此事於日本皇家年鑒中亦有記載。

為何熊貓能成為中國的一張活名片？英國資深外交官布魯梅爾（Paul Brummell）在其專著《送禮的藝術》中歸納出三點：一，世界上其他地方都找不到熊貓，只有中國有；二，熊貓的可愛無人能比；三，因為可愛，所以熊貓到了國外大受歡迎，堪稱動物園的金雞母。

熊貓圓圓滾滾、傻呼呼的可愛模樣，能把任何冰冷的心都融化。哥倫比亞大學政治學教授、專門研究中國政治和外交政策的黎安友（Andrew J. Nathan）就曾對紐約時報表示，這正是一種「軟實力」的展現，「大熊貓正符合那種友誼外交的形象」。也或許熊貓給人的感受是如此柔軟又平易近人，連開放外資機構在中國境內債券市場籌措資金所發行的債券，都被中國政府命名為「熊貓債券」。

動物外交官 用文化軟實力寫歷史

拿動物當作外交工具的歷史源遠流長，古今中外皆然。漢唐之際，四方各國進京朝貢，維繫的不光是政治關係，還有經濟關係。西漢張騫通西域，讓漢朝將國內的商品透過絲路販售到西域國家，西域國家則把獅子當外交禮物進貢給漢朝皇帝。

到了唐代，不但龜茲國將傳統舞蹈「五方獅子舞」傳進了中國，成為一種象徵吉祥、祈福的表演活動；獅子的概念更隨著佛教典籍的傳入，成為人們心中一種具備神力的靈獸。以至於獅子這個完全非中國原生種的凶猛動物，漸漸成為華夏文化裡看守護衛的象徵。

明成祖派遣鄭和下西洋後，榜葛剌（今孟加拉）進貢1隻原生於非洲的長頸鹿。在當時這隻長頸鹿被當作傳說裡的上古神獸麒麟，台北故宮還珍藏了一幅當時明朝翰林學士沈度所繪製的「瑞應麒麟圖」。直到今天日本人仍稱長頸鹿為「きりんろ（麒麟鹿）」，台語則稱為「kî-lîn-lo̍k」。

19世紀的埃及為了拉近與歐洲的友誼，也將長頸鹿當外交禮物送給英國、法國和奧地利。當時歐洲人沒看過這種如此溫馴卻又十分高大的生物，從此長頸鹿風靡大半個歐洲，跟今天的熊貓熱潮不相上下。甚至當時人們的穿著打扮與生活用品，都流行帶有長頸鹿的元素與風格，例如音樂之都維也納就有以長頸鹿造型為設計的鋼琴。

18世紀維也納的哈布斯王朝，收受不少四方進貢的奇珍異獸。為了方便王室飼養管理與賞玩，1752年在美泉宮打造出全世界第一座動物園，並在1778年開放給一般社會大眾入園參觀，從此「動物園」這個概念正式走入人類歷史，也算是某種動物外交下的遺緒。

熊貓外交的進化與反思

1982年後，鑑於大熊貓生態環境惡化導致其數量急劇減少，也為了響應保護瀕危動物的全球性號召，中國停止向外國贈送熊貓，過去政治性的贈送模式宣告正式結束。1984年起，中國改以租借國外動物園短期展覽的模式送熊貓出國，但這樣的商展做法卻又違背「瀕危野生動植物種國際貿易公約」的要求。

直到1994年，今日外國動物園租借熊貓的方式才確立下來。透過與中國簽訂租期10年的「研究性租借」協議，到期得視情況續簽，中方所得到的租金則用於熊貓棲地的復育和熊貓研究與相關保育工作的推展，雙方互蒙其利。目前熊貓租借價格是一年一對熊貓100萬美元，且一次一定要租一對，租期10年。期間若有小熊貓出生，所有權屬於中國，動物園需每年額外再付60萬美元租金。

然而近年來不光動物外交常受批評，動物園存在的必要性也開始被人討論。本來每種動物都有最適合牠們生長的環境，一旦被送到遙遠國家的動物園，溫度、濕度、食物與環境有時與原生地相差甚遠，動物很容易出現水土不服甚至罹患心理疾病。

中國1957年向前蘇聯送出的第一隻熊貓「平平」，由於莫斯科的嚴寒氣候與四川大為不同，動物園當時的水平與設備也不能跟今日相提並論，導致「平平」長期水土不服。一般野外熊貓的平均壽命為20歲，圈養熊貓的壽命通常會更長，但「平平」卻於1961年離世，年僅6歲。

就算當前多數動物園的設備與專業有了長足進步，租借熊貓對動物園帶來的成本壓力卻時惹爭議。據紐約時報報導，丹麥哥本哈根動物園2019年新建的熊貓館，耗費高達2,400萬美元。BBC也報導過澳洲的阿德萊德動物園，為了修建特殊的熊貓館花了超過800萬澳元，還因此背上高額債務。每年照顧每隻熊貓的花費更高達數十萬澳元，是動物園裡花費最高的動物，飼養成本是大象的5倍。

過度投資在熊貓等明星動物身上，對其他不帶光環的動物造成資源排擠。對於以推廣動物保育與教育民眾認識動物多樣性為宗旨的動物園而言，似乎也有點站不住腳。或許也該是人們認真思考外交歸外交，動保歸動保，別再讓動物穿上外交官禮服的時候了。