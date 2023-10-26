2023年「高雄國際食品展」及「飯店餐飲暨烘焙設備展」

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經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的2023年「高雄國際食品展」，以及外貿協會與展昭國際共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，10月26日起一連四天於高雄展覽館盛大展出，匯聚來自280多家國內外知名企業，展出超過500個攤位，展示來自臺灣及世界各地的美食、農漁水產品、餐飲設備、飯店用品等，帶來一場前所未有的食尚盛宴。

「高雄國際食品展」及「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」以「農漁好集食Agri & Seafood Delicacy」及「美味供應鏈Savory Supply Chain」作為今年展覽的主軸，展出內容涵蓋新鮮農產品、水產品、加工食飲品、食物調理設備、包裝機械、清潔配備、飯店寢具及家具等，一應俱全。參展企業包括伂橙、老楊食品、好帝一（牛頭牌）、金蘭醬油、味榮食品、丸莊醬油、百城、三麥、兆酆機械、德恩、達達國際等知名業者，更有來自德國、比利時、日本、韓國、越南、印度等11個國家的國際參展商，展出各項海鮮、罐頭食品、堅果、酒精飲料等異國特色食品。

除了令人垂涎的食品展示，本屆展覽特別關注會展之永續及環保作為。為減少展覽的裝潢廢棄物，主辦單位增加公共電子看板的運用，並在裝潢上選用環保材質，多家參展企業也響應聯合國的17項永續發展目標(SDGs)，致力於環保生產、減少食物浪費、取得雙潔淨標章驗證等作為，如味一、摩斯漢堡、元山實業、魚之達人等，彰顯食品產業的永續發展精神。此外，本展與工業技術研究院攜手合作，在展覽期間設立永續展示區，宣導永續理念，並表揚參展商的永續實踐。

展覽期間將舉辦多樣化的活動，包括「國際食品通路商採購大會」，為參展企業和海外買主提供絕佳的洽商平台，推動南臺灣食品、餐飲、飯店市場的商機擴展。此外，還有SDGs講堂、藝人料理秀、產品推廣會、聯合試吃會、限時拍賣會、每日抽獎等豐富多彩的活動，讓參觀者能夠深入了解食品產業的最新趨勢。本展為延續展覽之熱度及推廣參展企業，亦舉辦為期兩週的線上展覽，以便國內外業者線上同步觀展，即時與參展企業交流，線上線下掌握雙倍商機。

「高雄國際食品展」及「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」呈現一場匯聚美食、創新和永續的盛宴，展覽首(26)日下午1點起即開放一般民眾購票參觀，一票可通行兩展。展期間主辦單位提供免費接駁車，往返展館及捷運三多商圈站，歡迎多加使用。詳情請上官網（www.foodkh.com.tw）、（www.kaohsiunghoreca.com.tw） 查詢。