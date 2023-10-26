A＋文化資產創意獎 大葉大學空設系勇奪金獎

畢業作品再傳佳音！今年6月從大葉大學空間設計學系畢業的劉品吟、賴仕源，畢業製作「日常儀式－神聖性空間與鄉村發展」挑戰文化部文資局舉辦的2023 年「A+文化資產創意獎」競賽，榮獲社會組文資活化企劃類金獎，抱回獎金新台幣10萬元。

劉品吟畢業後繼續攻讀大葉大學建築研究所，她表示，很開心畢業作品能夠獲得「A+文化資產創意獎」評審的青睞，在大三升大四的暑假，開始構思畢業製作主題並進行議題研究，確立了想要探討神聖性空間與生活的方向。花蓮縣的富里教會是由信徒打造，曾經是大家的聚集地，可惜因為年久失修已沒落，她觀察到當地就在村落中心位置，且腹地夠大，於是嘗試結合教會本身的「神聖性」與大眾的「生活」，設計新舊結合的體驗空間，讓居民和觀光客都能運用富里教會的空間，同時透過空中廊道的設計，讓富里國中學生上下學可以經過此處，增加互動關係，進而透過人潮提升當地經濟發展。

指導老師、空設系助理教授林永恩指出，劉品吟、賴仕源同學以畢業製作報名「A+文化資產創意獎」的社會組競賽，與業界作品同台競爭，能夠獲得金獎，是很大的肯定。「日常儀式－神聖性空間與鄉村發展」能夠勝出的原因，一方面是作品展現了設計思考的深度，從神聖性研究切入，以富里教會為基地，觀察思考場域的特質，歷史悠久的教會屬於開放空間，但居民卻不會進入，透過新舊改建設計以及地方性的探討，改變居民與空間隔閡的現狀，另一方面，同學設計了居民、學生、遊客可體驗的情感空間，讓過去有距離感的神聖性空間，變成大眾可以進入休憩、居住、聚會、停留的場域。