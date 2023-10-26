資旅軟體協助喜願協會 「Wish Map App」募資正式起跑

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英國新創團隊來台落地發展的「資旅軟體」，參加數位發展部數位產業署所舉辦「公益創新．徵案100」的活動，建置社團法人中華民國喜願協會所需的「Wish Map App」，舉行平方募資活動啟動記者會，邀請社團法人中華民國喜願協會高雄辦公室社工林志融先生、國際高雄市愛益獅子會暨在一起永續科技股份有限公司薛煒立會長共襄盛舉。

資旅軟體結合政府力量 以科技推動公益

資旅翟洪鋒董事長表示，資旅相信科技能夠創造更好的世界，以先進技術推動產業進步及永續發展為理念，主力贊助各方公益活動，結合自身專業，實踐社會責任。

「如何將科技導入公益？如何降低使用門檻？」這是資旅一直思考的問題。透過參加數位發展部數位產業署所舉辦「公益創新．徵案100」的活動，建置社團法人中華民國喜願協會所需的「Wish Map App」，能夠了解公益團體在數位科技使用上的難處及痛點，結合平方募資，未來能做為「以數位科技做公益」的雛形，也能號召更多的科技人，以自身專業一同來做「數位公益」，協助更多的公益團體導入科技轉型。

喜願協會社工林志融先生提到：「喜願協會的服務宗旨是協助台灣地區3 歲以上未滿18 歲的重症病童實現翻轉生命的願望。在台灣成立29年來，已幫助超過2500多位罹患威脅生命的重症病童願望成真，激發堅強的生命力，也與家人凝聚愛與關懷的力量；參與圓夢的醫護、社工、志工及贊助者等，也因付出得到快樂，形成善的循環能量！

此次與資旅合作是希望藉由通傳技術，協助提高志工管理、捐款人管理、個案管理等事務，提升服務的效率及量能，為更多的重症病童及其家人帶來翻轉生命的力量。」

薛煒立會長則表示會凝聚國際高雄市愛益獅子會的奉獻精神，號召眾多獅友響應「Wish Map App」募資方案，展現獅子會對社會的正面影響力及愛心不落人後的行動力。

平方募資 眾人支持

資旅與喜願協會合作的「Wish Map App」通過競賽第二階段，成為入選50案，因應「公益創新．徵案 100」採用平方募資計分方式，資旅在挖貝平台進行「Wish Map App」募資方案，將募資金額降至最低金額的 500 元，鼓勵更多人參與隨手做公益，支持社團法人中華民國喜願協會提高行政效率，協助更多重症孩子圓夢。

資旅更希望未來能將「Wish Map App」的合作模式複製至海內外公益團體，結合更多科技能量及募資來源，串連起「數位公益生態圈」，結合產業專業能量，讓更多公益團體也能受益於數位科技；與喜願協會的合作能擴展至五大洲100個喜願分會/支會，未來造福更多的兒童，也讓世界看到台灣數位科技帶動公益的積極行動。

「Wish Map App」募資方案網址：https://wabay.tw/projects/glwishmapapp?locale=zh-TW