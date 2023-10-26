6家大到不能倒銀行出爐 今年已有4家提前達標

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今年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單出爐。金管會銀行局今天（26日）公布，今年D-SIBs名單維持與去年相同的六家銀行，其中北富銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀提前達成2025年目標，中信銀則因今年發太多股利僅達到今年底的標準。

銀行局公布，今年六家不能倒的系統性重要銀行，包括中信銀行、北富銀、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行、第一銀行，六家系統性重要銀行被金管會要求，比一般銀行更嚴格的資本標準，在2025年之前，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率要分別達到11％、12.5％及14.5％。

2021年在股債齊揚下，六家銀行中有五家銀行提前達標，然而歷經去年俄烏戰爭、美國升息等股債雙殺洗禮後，去年6月底僅有中信銀一家達到2025年的資本要求；今年股債回穩，依照今年6月底的數字，包含北富銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀皆提前達成2025年目標，一銀則是提前達成2024年的目標，中信銀則是達成今年底的目標。

銀行局副局長童政彰表示，中信銀原本去年有提前達成2025年標準，今年至6月僅達到今年標準，主要是發股利造成，第二季有發放較多股利，因此資本有減少。但今年6月底資料還不是最準確，因為年底有盈餘會提法定盈餘公積，因此要以年底的數據為準。

金管會表示，目前六家系統性重要銀行資本適足比率，均符合當年度的最低資本要求，金管會及存保公司已就D-SIBs所報的經營危機應變措施完成審核工作，並函請其就修正後內容併同第二支柱監理審查原則相關資料函報金管會；另D-SIBs在今年申報第二支柱壓力測試結果，均符合兩年度合格標準。