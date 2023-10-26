外貿協會率領臺灣五金及扣件業者 開拓疫後中南美洲商機

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外貿協會一直以來致力於幫助臺灣企業拓展國際市場，並在2019年成功帶領13家扣件業者進軍美墨市場，取得豐碩成果。今（2023）年，經濟部國際貿易署再次委託外貿協會於10月14日至10月26辦理「五金扣件手工具業赴中南美洲拓銷團」，攜手7家臺灣優質業者開拓新興市場商機，並加深臺灣企業在中南美洲地區的影響力。

第一站來到全球第十四大經濟體及全球汽車生產大國墨西哥。2023年1到7月墨西哥扣件出口額為1.77億美元，而進口額則高達21.5億美元，巨額貿易逆差顯見墨西哥扣件產品高度依賴進口。其中臺灣以13.2%的占比名列其第三大進口市場，僅次於美國和中國。本次由墨西哥台灣貿易中心邀請當地29家扣件業者，包含墨西哥知名扣件製造商PROTTSA、ESKKA、建材製造商CIMBRA-MEX及拉丁美洲最重要的工業集團之一IUSA與我商進行80場次洽談。除洽談會外，也安排團員考察墨西哥五金扣件通路—大型連鎖通路Home Depot及當地五金一條街，同時參訪墨西哥國家工業轉型商會CANACINTRA 螺絲螺帽部門，與商會會長討論墨西哥進口稅調漲的因應措施，並共同探討合作機會。

第二站來到拉丁美洲第一大經濟體巴西。自從2023年第一季度以來，由於通膨趨於穩定，以及貸款利率逐漸下降，巴西國內工業產值持續增長。據統計，巴西有大約4,000家與扣件相關的企業，其中前三大扣件製造商每個月的產能都可以達到6,000噸以上。本次由外貿協會巴西台貿中心帶領團員參訪位在聖保羅的扣件製造商New-Fix及巴西最大的自攻螺絲進口商之一Ourofix (Chong Reen)，雙方交流兩地生產製造及分銷營運模式，使團員深入了解如何擴充巴西市場。第二天則選定團員下榻飯店進行一對一洽談會，共計邀請33家當地重要扣件買主，包含高級木板及甲板螺絲大盤商Tite-Fix、專供風力、隧道、採礦及能源工程的跨國專業螺栓製造商Cooper& Turner、歐洲大型不鏽鋼扣件批發商Apex Stainless Fasteners、大型螺栓及扣件進口商BAPP集團等重量級買主，計與我商完成157場次洽談。團隊成員紛紛表示，巴西買主的熱情使他們忙得應接不暇。

最後一站來到南美第二大國阿根廷，在駐阿根廷代表處的安排下，本團與國經協會籌組的「2023年經濟合作及商機考察團」共同舉辦貿易洽談會，兩團共計12家臺灣企業參與，吸引多家阿國重要企業到場洽談，場面熱絡。包括五金園藝及手工具廠商Bulonfer S.A.及Junin Ferretera、螺絲廠商Hector Larraya SRL等22家五金相關業者計與本團進行58場次洽談。阿根廷五金公會(CAFARA)及五金手工具進口經銷商Extra Power更於會後盛邀我商前往其公司進一步的交流。公會會長Sergio Angiulli表示臺阿貿易往來近年不斷提升，希望透過貿洽會進一步鞏固臺阿業者關係。

本團團長舜倡發企業公司執行副總吳耿同表示，中南美洲扣件產品雖多由美中進口，但憑藉臺灣在高附加價值扣件的發展，相信對各市場都會是值得信賴的合作夥伴，期待藉由本次扣件拓銷團能夠順利打進拉美市場。除了拉美市場以外，本年度外貿協會尚有赴歐扣件團，明年更規劃前往紐澳拓銷，詳情再請關注台灣經貿網活動資訊。