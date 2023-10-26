《傳產》終端需求續疲 工研院IEK：台灣特用化學品今年產值估減12.9%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】工研院在眺望2024產業發展趨勢研討會中指出，永續與綠色發展是當今產業顯學，也是特用化學品技術創新與產品轉型的驅動力。展望2023年，預估臺灣特用化學品產值較2022年大幅衰退12.9%，產值降至1,835億新台幣，永續與綠色化學材料是特用化學品業者轉型的方向。

2019年起受到美中貿易戰影響全球貿易的影響，特用化學品產業需求開始衰退。2020年，美中貿易戰的影響仍然存在，且COVID-19疫情所造成的封城更限制了經濟成長，並造成國際特用化學品需求遞延至後期，短期內特用化學品需求下降，臺灣特用化學品產值呈現衰退。

2021年COVID-19疫情疫苗問世，經濟解封，2020年遞延的需求帶動全球消費與生產快速回升，國際油價上漲也帶動多數特用化學品報價上漲的影響，2021臺灣特用化學品產值大幅成長29.3%，終結連續兩年衰退，產值回升至2,274億新台幣。

然而，在2022年下半年起，受到俄烏戰爭、中國防疫動態清零政策及全球多數央行升息抑制消費的影響，導致消費需求減少。而且全球多數終端需求供應商庫存水位偏高，對化學原料的新訂單也減少，臺灣特用化學業者訂單也同步減少，2022年已有部分特用化學品子產業如塑膠添加劑與接著劑較2021年大幅下滑，2022年臺灣特用化學品產值較2021年衰退7.4%，至2,106億元新台幣。

展望2023年，臺灣特用化學品產值在終端消費續需求持續低迷下，預計將較2022年衰退。另外，歐盟在2023年10月開始試行碳邊境調整機制（CBAM），且在聯合國持續倡議永續發展下，各地對於永續與綠色產品的新需求將引領特用化學材料進行轉型，帶來產品創新的機會與挑戰。