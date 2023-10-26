金融業與基金對俄曝險1,435億 提損擴大至214億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

俄烏戰火持續一年，金管會緊盯金融業與境內外基金對俄羅斯曝險。金管會26日指出，截至今年9月底，金融業與境內外基金對俄羅斯曝險較去年底略降5億多元，但仍有1,435.31億元，尤其壽險就占了1,293億元，且因為俄羅斯被制歐盟制裁，盧布結算受阻，投資俄公債者從去年5月25日起就無法收到利息，目前金融三業已提損214.73億元。

俄羅斯從去年2月下旬正式入侵烏克蘭，戰火至今未歇，我金融業提列的損失也擴大，金管會指出，今年9月底金融三業對俄曝險達1,327.31億元、境內外基金達108億元，共1,435.31億元，較去年的1,440.57億元，略降5.22億元，而銀行與壽險業的提列損失已從去年底的196.64億元增加至214.73億元，其中，壽險就提列了190億的預期信用損失。

銀行局指出，截至今年9月底，本國銀行對俄羅斯曝險為34.31億元（投資33.95億、授信0.36億元）較去年的51.57億元下降了17.36億元，而有4家銀行提列減損24.73億元，較去年底的27.64億元下降2.91億元，曝險與減損下降主要是所投資的俄債陸續到期。

保險業部份，保險局指出，截至今年9月底，壽險投資俄羅斯曝險部位1,293億元，占壽險業可運用資金比率僅0.4％，較去年底的1251億增加42億元，而已提列俄債預期信用損失從去年底的169億元增加至190億元。

保險局表示，保險業對俄曝險增加主要是俄公債多以折價發行，到期時攤銷後帳面價值會上升；而預期信用損失增加，主要是壽險投資的俄公債部分，俄雖然願以盧布付息，但俄集保NSD遭歐盟制裁，外幣結算受阻，境外投資人無法接收到付款，因此俄公債投資者從去年5月25日後就無法收到利息。

證期局指出，證券期貨、投信投顧業對俄羅斯沒有曝險，不過投資人仍透過境內、外基金持有俄羅斯部位，至今年9月底，境內基金持有俄羅斯曝險達15億元，占整體境內基金規模0.02％，較去年底下降10億元；境外基金截至8月底，投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險達93億元，占投資人持有境外基金規模的0.24％，也較去年底113億下降了20億元。