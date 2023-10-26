超商異國零嘴衝萬聖買氣 巧克力秤重賣、節慶款餅乾砍6折

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萬聖節腳步接近，超商把握搞怪商機作最後衝刺，分析今年過節氣氛濃厚，糖果、巧克力整體業績已較上月成長3到4成，再推異國品項及買一送一等優惠帶領味蕾環遊世界；亦有業者搭這波熱潮推巧克力大賞，觀察每年靠近11月入冬，巧克力銷量將成長逾2倍，尤其小份量巧克力最受青睞，預期能帶動該類別2成業績。

7-11滿足派對食飲需求，27日至31日加倍佳棒棒糖、曼陀珠指定口味等均享買一送一，同時發現到巧克力濃郁口感在冬季相當熱銷，過去碰上疫情，銷售仍穩定成長，為掌握體感商機，11月1日起推「巧克力大賞」主題專案架，集結歐美、日韓等商品且逾40款為獨家販售，首推烏克蘭「Millenium千禧巧克力棒」苦甜適中飄散質感香氣，現指定商品任選2件8折、3件77折。

全家萬聖節同樣有造型可愛的零嘴，像是不二家POP棒棒糖，31日前2件8折，peko小怪獸設計包裝相當搶眼；另即起展開「歐洲巧克力大賞」，引進比利時等歐洲7個國家進口的巧克力，總共多達25款，採懷舊計價與選購方式，造型口味隨心選，每公克1元，特色款包含「迷你車造型牛奶夾心巧克力」等，目前於全台500間店舖開賣。

萊爾富11月14日前引進萬聖節限定包裝零食，獨家新品「卡滋爆米花－神秘可可風味」以蠟筆小新萌趣裝扮搭紫色外盒增添神秘色彩，原價59元，第2件享6折；另有節慶限定的「浪味仙黑松露口味」等皆享第2件6折。

OKmart專攻搞怪肖像的糖果餅乾，像是擁有30公分長、結合1.5公分超厚OREO內餡的「Milka MMMax OREO 餅乾夾心牛奶巧克力300g」，很能滿足巧克力控的，即起於OKLINE團購群組開賣；11月15日前也與明治推獨家好康，任選兩件萌趣的明治香菇造型餅乾就送眼罩。