員額不足公車司機被迫超時工作？ 北市議員憂疲勞駕駛恐釀重大事故

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有民眾於PTT抱怨，台北市公車常急煞、急加速，到底在急什麼？國民黨台北市議員曾獻瑩指出，有網友回答因為誤點會被投訴，要趕班次時間等，而公車司機長期人員不足，造成司機趕時間、甚至超時工作等問題屢見不鮮，他提醒交通局改善司機勞動條件。公運處長常華珍回覆，會加強查核業者班表，並嘗試優化路線。

曾獻瑩表示，上個會期他就關心過公車司機是否有超時工作，而當時評鑑結果中，北市12家業者中竟有11家查核被打0分，今年雖然有改善，但仍有6家被評為0分，並請常華珍說明評鑑標準。常華珍回覆，各業者原先會有2分，若被查到有超時工作情形，一次扣0.5分，因此若被查到4次，就會是0分。

曾獻瑩指出，疲勞駕駛如同酒駕，若公車司機因超時工作而疲勞駕駛相當嚴重，質疑難道交通局不關心，要求交通局提出解決辦法。常華珍回覆，未來會加強查核公車司機工時，去年也調升公車司機底薪，也於車內加裝預警輔助裝置並改善公車司機工作條件。

不過，曾獻瑩認為，加強查核只是消極解決辦法，真正問題應是公車司機人員長期不足，他指出，今年應聘公車司機人數為5287人，然而實際聘用僅3779人，缺額將近3成，公車司機超時工作、硬撐，勢必導致司機疲勞駕駛，並詢問交通局TPASS上路後，公車載客量上升幅度為何。

交通局長謝銘鴻坦言，人力問題確實是需要解決的問題，並指出TPASS上路後，台北市公車載客量上升約20％。曾獻瑩追問，交通局要如何應對公車司機不足，載客量又上升的困境？常華珍回覆，會持續招募公車司機，另外會將重點放在優化公車路網，檢討裁減無效率的公車路線，減少駕駛員浪費，並透過優化提升班次與服務。

曾獻瑩直言，六都皆面對公車司機員額不足的困境，若公車司機仍須超時工作，勢必無法避免疲勞駕駛狀況，他不希望有一天在台北市看到因為公車司機疲勞駕駛而造成重大交通事故。他批評，有些國家城市公車有無人駕駛，桃園市也有雙層巴士，然而台北市面對質詢卻顯得束手無策，並要求交通局以改善司機勞動條件為原則招募司機。

謝銘鴻則承諾，會和其他縣市共同討論如何改善目前困境，並於1個月內提出初步改善方法。

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