中壢SOGO周年慶11／8開跑 大江推美食周年慶迎戰

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百貨公司周年慶檔期開跑，桃園中壢SOGO百貨將在11月8日展開為期12天的周年慶，業者看好消費景氣回溫，加上旅遊聚餐日增，美妝、戶外用品及婚嫁尾牙商機買氣持續熱絡，消費者購物力道強勁，今年將挑戰業績上看14.5億元。

消費者最期待的來店禮，今年推出全球人氣明星LINE FRIENDS，共有7款生活周邊實用好物，包括不鏽鋼手提大保鮮盒、吸水親膚沙灘巾、大容量手提冰溫杯、運動隨身潮包、繽紛自動直傘、珪藻土吸水軟地墊與雙層保冰野餐網袋，預期將引爆搶購熱潮。

中壢SOGO也針對SOGO APP會員推出3大專屬優惠，包含「週年慶APP會員禮」，可獲得300元電子折價券1份。另「APP會員專屬加碼送」，消費滿3000元送「150元餐廳電子折價券」加「50元小吃街電子折價券」再加「100元感恩回饋電子折價券」，購物美食雙重享受。「週年慶APP會員獨享最強回饋」，主要樓層單日累計消費滿60000元送「1000元電子抵用券」，2波可以各換1次。

周年慶最有感的滿千送百SOGO APP線上兌換免排隊免等待，馬上換馬上用。還有集結16家銀行加入刷卡滿額禮及獨享禮活動陣容，還有業種加碼及分期加碼，讓各銀行持卡顧客都能感受到週年慶的優惠魅力。包含美妝、智能科技家電及多樣獨家商品，都是桃園百貨最齊全，各式回饋好康加乘，鼓勵消費者趁周年慶採買省很大。

面對百貨同業週年慶及電商平台雙11夾殺搶客大戰，大江購物中心則是集結55家餐飲品牌，將於11月1日祭出「好饗去大江」美食周年慶，眾餐廳推出限定新品菜色、獨家限量套餐組合、北海道拉麵及甜點輕食買一送一等超值優惠，APP會員可免費領取線上美食COUPON券，活動期間消費滿2000元即可參加抽獎有機會獲得萬元旅遊金，假日將舉辦「小小廚神」親子烘焙活動，各式美食優惠屆時勢必吸引吃貨饕客們聞香前來。