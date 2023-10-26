外資倒貨00929逾3萬張 反手加碼3檔AI指標股

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【旺得富理財網 王順泉】Alphabet雲端服務營收遜色、德儀財測失利，美國科技股重挫，那斯達克跌逾2%，費半更下殺超過4%，衝擊台股今天開低走低大跌285.15點，收16,073.74點，成交量2,365億元。台積電大跌13元，半導體與AI股全黑，貨櫃航運長榮、陽明逆勢收紅。

今天外資賣超286.88億元，投信買超19.23億元，自營商賣超119.22億元，合計3大法人賣超386.87億元。

外資大砍台股近300億，在賣超前10名中，ETF竟佔了6檔，除了富邦越南之外，有5檔是台股ETF，包括近期火紅的月配高股息00929、日前奪下市值型ETF成交王的00922、股民超過百萬的00878、還有老牌的0050、0056，全都遭外資大筆拋售。

今天科技股淪為重災區，不過，外資卻加碼了緯創、廣達、技嘉等AI指標股，其中緯創、廣達雖然也跟跌，但未破波段低點，短線走勢優於大盤。

法人表示，近日美國重要科技大廠財報陸續公布，Google母公司Alphabet業績並不差，第3季營收年增11%，但市場仍擔心雲端業務不如預期，股價大跌9.5%，顯示市場對個股利多反應平淡、利空反應卻激烈，整體氣氛偏空，建議投資人暫時觀望、保守應對。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)14,436張、華泰(2329)8,009張、元大台灣50反1(00632R)7,702張、廣達(2382)6,271張、國泰20年美債正2(00688L)5,752張、虹堡(5258)3,043張、技嘉(2376)2,643張、光聖(6442)2,359張、東陽(1319)2,340張、智原(3035)2,332張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)45,134張、復華台灣科技優息(00929)33,481張、開發金(2883)25,699張、華邦電(2344)22,818張、富邦越南(00885)21,341張、國泰台灣領袖50(00922)19,156張、國泰永續高股息(00878)18,125張、元大台灣50(0050)17,877張、元大高股息(0056)14,939張、鴻海(2317)13,073張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。