《財政》雲端發票使用率 提前達標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】「發票存載具」已成為多數民眾消費習慣，「雲端發票專屬獎，對獎機會多一次」亦是吸引消費者使用載具的誘因；對營業人而言，使用雲端發票能提升結帳效率，減少購買發票成本，實現省時、省力、省成本目標。財政部今年以「結帳新運動，發票存載具」為主軸，鼓勵全民持續使用雲端發票，效益卓越，統計至112年9月底，雲端發票使用率53.22%，提早達成52%使用率目標。

今年的雲端發票推廣活動，包括以消費者為主的「雲端發票e起來」、以營業人為對象的「全國營業人開立雲端發票競賽」及「雲端發票城鄉零距離活動」等3項，成績斐然。

在全國營業人開立雲端發票競賽，以營業人主動開立並引導民眾以載具儲存雲端發票為活動核心，績優總機構獎計有188家參與競賽，活動期間開立電子發票達12億2809萬張，雲端發票比率為50.60%，較去年同期增加7.34個百分點；另績優店家獎共有608家營業人參賽，開出雲端發票3675萬張，雲端發票比率29.18%，較去年同期增加8.71個百分點。另為激勵雲端發票使用率較低地區的中、小型營業人，今年特別增設最佳翻轉獎，共計590家營業人報名參賽，開立電子發票812萬張，雲端發票比率27.59%，較去年同期增加10.79個百分點。