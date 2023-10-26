《貿易》AI需求強勁 電腦及零附件今年出口拚新高

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【時報記者葉時安台北報導】財政部統計，電腦及零附件出口近2年連創新高，並站穩330億美元水準，在人工智慧強勁需求帶動下，112年今年可望持續向上突破，於10月更可提前超越111年所創紀錄。

我國電腦及零附件在出口鼎盛時期，規模曾於89年達281億美元，占總出口比重18.9%，為出口首要品項，而當時積體電路之占比(12.6%)僅及其2/3。隨產業西遷，電腦及零附件外銷金額陷入萎縮，97至105年間多在百億美元下徘徊，出口占比均未及4%。

近年因美中貿易爭端，台商再度配合國際品牌大廠要求東返，加上疫情催化遠距商機，以及雲端運算等創新科技興起，推升電腦相關產品需求，110、111年我電腦及零附件外銷金額連締新猷並站穩330億美元水準。今年1-9月在人工智慧強勁需求帶動下，累計出口值已達331億美元(占比回升至10.5%)，全年應可望持續衝高，並提前於10月超越111年所創紀錄。

由出口地區觀察，長期以來我電腦及零附件對美國、陸港、歐洲之外銷占比多在2成以上，其中對陸港逾8成5貨品為周邊單元及零附件，對美、歐之電腦比重則相對較高。美國自100年起穩坐我最大電腦及零附件出口市場，近年又因台商回流及人工智慧應用、雲端服務等需求，出口比重持續躍升至今年1-9月49.2%；歐洲及東協亦因人工智慧熱潮推升伺服器、顯示卡等拉貨力道，以及供應鏈移轉效應，出口占比分別增至21.8%、11.1%，對陸港則因美國晶片禁令衝擊，比重驟降至10.4%。