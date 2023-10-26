《傳產》商辦搶手 財團法人2.9億無貸款掃樓

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【時報記者郭鴻慧台北報導】平均地權條例修法已於今年7月上路，法人購屋「管住不管商」，讓近期高總價市場，從豪宅轉向商用不動產，9月松山區「航廈大樓」高樓層戶，以總價約2.9億元交易，單價97.5萬元，共418.79坪，由財團法人無貸款買下，該單價也是實價登錄目前該社區新高；而少有交易的中山區「萬宜成大樓」，屋齡高達51年，首次有實價揭露，8月交易中高樓層約1.4億元，每坪90萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市中心商辦稀缺，尤其大坪數商辦釋出有限，因此若空間符合需求，頗能吸引企業法人目光，且坐落在捷運站附近或主幹道路口的商辦更是燙金，不過這類商辦大多屋齡超過20年以上，甚至有的已高達50年以上，但經過外觀拉皮後，大樓換上新貌，加上交通機能便利等條件，買方購入後可自用或收租彈性運用，未來還有重建開發價值，更讓這些老商辦價格穩定保值。

另外，今年法人購置大坪數商辦交易案例，像是內湖區「東京企業總部」，中樓層成交總價2.91億元、每坪58.7萬元，共627.93坪；大安區「敦南摩天大樓」中高樓層成交約4.67億元、每坪105.2萬元，共454坪；信義區「環球世貿大樓」中樓層成交約1.6億元、每坪75.2萬元，共233.17坪。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，排除透天厝、地下室等特殊物件後，今年北市前三季百坪以上作為商業用、工業用的大樓華廈商廠辦交易，截至目前為止，以中山區15筆最多，中山區的高價商辦坐落在南京東路、松江路、建國北路以及大直重劃區居多，由於商業發展成熟，交通便利，商辦群聚效益，其中南京東路二、三段金融機構密度高，更有台北華爾街之稱，屬於鑲金地段，公司設立在此，對客戶拓展、業務往來有很大的助益。