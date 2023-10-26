「印」領風騷 台印產業鏈結高峰論壇促五項合作

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為協助我商在供應鏈角力中占得先機，工總在經濟部支持下，26日在台北舉辦「2023台印產業鏈結高峰論壇」，由工總印度分組召集人李詩欽、印度商工總會（FICCI）電子製造委員會的主席Manish Sharma主持，本次論壇促成五項合作案， 其中四項為綠色智慧科技領域合作。

本次論壇更串聯電子製造、綠色科技、車輛產業，俾利業者一站式對接交流，經濟部次長陳正祺、印度商工部次長Rajesh Kumar Singh、駐印度代表葛葆萱、印度台北協會會長Manharsinh Laxmanbhai Yadav均現身支持。

根據國際貨幣基金組織（IMF）7月底發表之「全球經濟展望」，預估2023年國內生產毛額（GDP）增速最快國家為印度，成長率可達6.1％，並估計明年GDP可望再成長至6.3％，印度作為全球人口第一大國，及下一個經濟強權，擁有年輕勞動力與龐大的消費力，為全球製造業者高度矚目的最佳國度。

尤其在供應鏈移轉及循環經濟趨勢下，印度轉型需求與我優勢領域高度互補，使雙邊在電子製造、綠色科技、電動車的合作前景更加可期。印度商工總會（FICCI）近期發布經濟前景調查報告也指出，印度私人投資持續增加，與他國相比，印度維持相對穩定的經濟表現。

李詩欽開場時表示，台灣是全球第16大出口國及第17大進口國，也是外匯存底最高的國家，在全球供應鏈中扮演關鍵角色。其中，台灣有2／3的資通訊產品於海外生產，隨著地緣關係逐漸惡化，企業紛紛調整供應鏈布局以去化風險，使印度製造成為現在進行式。

李詩欽說，印度近年在創新科技發展快速，使其從眾多生產據點中脫穎而出，並成為台商的投資首選。相信透過今日的論壇，將能有效鏈結台灣的研發能量與印度的製造實力，幫助我國融入全球製造供應鏈，攜手創造更大的商機。

陳正祺指出，台印經貿關係逐年升溫，去年雙邊貿易額達84億美元，創下歷史新高；而台灣上市企業在印度子公司的累計投資金額更為6年前的2.6倍，是「新南向政策」的重點國家，也因此政府繼新德里、清奈設立代表處後，今年更於孟買增設駐外據點，以深化台印度交流合作。相信印度擁有的市場潛力和技術人才，與台灣的創新、製造能力結合，可以在電子製造、智慧城市、人工智慧等領域創造更多商機。

工總指出，本次促成五項合作案， 其中四項為綠色智慧科技領域合作，分別是中國生產力中心與印度PHD商工總會；逢甲大學、水務產業發展協會與印度潔淨水國際中心；四維集團生技材料公司與印UFlex塑膠應用處理公司；易昇旺環保科技公司與印Vyomraj循環創新公司，經過今日的MOU簽署，將共同促進綠色技術工程化應用與商業模式的建立。電子製造方面，岱暉公司與印度Smile Electronics合資建立工廠，可以有效提升我國該類製品在全球市佔率。

工總表示，印度的獨特之處在於，台商難以依循投資中國模式或複製過往投資經驗，其多元的文化並存著機會與風險，我業者進軍當地前，可透過「台印度產業鏈結論壇」平台資源取得相關資訊，以提升營運決策準確性。