櫃買赴香港引資深獲好評 外資參與踴躍回響熱烈

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櫃買中心26日與富邦證券合作，共同率領大學光（3218）、雙鴻（3324）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、宜鼎（5289）、胡連（6279）及M31（6643）等七家具特色上櫃公司，前往香港舉辦「2023台灣企業日」法人說明會，吸引近百人次外資機構投資人進行40餘場的會議。

由於這是新冠疫情後櫃買中心首次在香港舉辦的實體法人說明會，吸引當地機構法人積極參與，現場反應熱烈。

櫃買中心表示，本次法人說明會除安排上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談外，為增進外資法人對櫃買市場瞭解，法說會當天櫃買中心另安排交流餐會，向與會機構法人介紹櫃買市場的特色與優勢，並分享櫃買中心近年致力推廣永續金融商品的努力與成果。

櫃買中心總經理李愛玲表示，Taipei Exchange（櫃買中心）長久以來致力成為「多層次且全方位的交易所」，不僅具備同時經營股票、債券等多元化金融商品及完整的產業價值鏈等競爭優勢，近年在ESG及綠色金融推動方面，也繳出了相當亮眼的成績單。

9月下旬櫃買中心更與FactSet公司合作發表了三檔氣候韌性系列指數，由於有效連結氣候變遷與永續投資議題，受到外資法人的相當關注，期待吸引更多國際間永續投資主題資金進入櫃買市場。

而櫃買中心也進一步指出，透過海外實體法人說明會的雙向交流，除能有效拉近上櫃公司與外資法人距離外，讓優質上櫃公司獲得更多外資法人青睞，亦可增加櫃買中心與國際資本市場的連結，提高台灣資本市場的國際能見度。

未來櫃買中心仍將持續規劃各項引資活動，引領優質上櫃公司走向國際的風潮，吸引外資法人持續布局與投資台灣。