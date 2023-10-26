高雄國際食品展 陳其邁再當推銷員

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023高雄國際食品展」26日上午在高雄展覽館南館開展，高雄市長陳其邁、經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠等人出席。陳其邁再當起推銷員，他並借鑑東京食品展，希望透過食品展促銷高雄農特產品，並鼓勵民眾支持在地產業。

陳其邁受訪時表示，高雄農漁產業在去年產值高達約627億台幣，並呈現出多樣獨特的優質產品。且高雄的漁業如鱸魚、虱目魚、養殖石斑等產值居全國第2名，遠洋漁業佔全台灣產值約9成以上。高市府持續透過不同的管道促銷高雄的農特產品，也希望藉由食品展的機會，讓更多人認識和品嚐高雄的美味農漁產品。

陳其邁說，高雄在這次的國際食品展中具有主場優勢，因此功夫盡展，要讓大家見證高雄好吃的農特產品，這次更是國際交流的絕佳機會，透過各國展示各自出色的農產品，台灣也正在努力成為一個自由貿易的國家，持續提高台灣農產品在國際市場上的競爭力，同時也期待能夠促進更多國際交流，讓台灣的農特產品媒合到更多優良廠商。

高雄市海洋局表示，「高雄海味鱻樂園」以遊樂園概念為主題，是高雄食品展展最大的水產品專區，除了展售優質精選水產品外，每日更安排熱鬧的舞台活動，還有各家業者舞台銷售活動。此外，展覽期間高雄海味專區更推廣滿額贈和抽獎活動，只要在海味專區消費滿300元，可兌換獨創烏魚子魚鬆口味爆米花。

高雄市農業局也指出，「高雄物產館」集結高雄創新、具特色的農特產品，展覽期間限定推出「高雄特調爆米花」、「消費購物券」，並邀請無國界料理「蘼樂餐酒」主廚Lisa、「LOFT蘿芙甜點」現場輪番上菜，邀請民眾至高雄展覽館參觀選購。