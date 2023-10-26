澎湖首見綠鬣蜥逛大街 農漁局：人道處理追來源

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為患南台灣，並被公告為外來入侵物種的綠鬣蜥，昨在離島澎湖戶外首見，經民眾通報後已被抓補。澎湖縣政府農漁局表示，已依據現行法規，執行冷凍方式人道處理，且正依照地緣關係，試圖瞭解這綠鬣蜥來源。

原產於中南美洲之陸域爬蟲類動物的綠鬣蜥，屬大型蜥蜴，因外型相似「酷斯拉」，加上性情溫和易於飼養，而在寵物市場廣受歡迎，但在部分飼主未評估其成長後體型可達2公尺長，因而其後被棄養至野外。

卻因每次繁殖可產20-70顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，為禍南台灣，幾乎成為全民公敵。農業部也在2019年依《野生動物法》第31條，先是公告美洲綠鬣蜥為「有害生態環境之原非我國原生種陸域野生動物。」後度修正公告，除變異種（人工繁殖的白化種或其他顏色，環境適應力差）外，其餘原色綠鬣蜥飼主應向縣市政府辦理登記，否則遭查獲，將處罰金1-5萬元並得沒收。

而昨日白天，一隻約5-6歲的成年個體綠鬣蜥，出現在馬公市光華社區，且悠閒在馬路上爬行，小孩見狀驚叫聲連連，經民眾合力捕捉後，報請澎湖縣政府農漁局，派員前往攜回澎湖家畜疾病防治所，旋即放入冷凍庫來安樂死，避免危害生態。

農漁局指出，根據登記資料，澎湖在2020年前時有兩戶申請飼養綠鬣蜥，也不能再新養。而經查這兩飼主的綠鬣蜥也都還在，因此研判昨出現的綠鬣蜥，應是偷養的，正試圖根據周邊地緣關係來瞭解追查。