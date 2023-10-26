花蓮七星潭騎車散步 新藝術風「水上明月」海景飯店吸睛

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花蓮七星潭以綿延20公里海岸線擄獲國內外遊客的心，加上周遭觀光工廠、四八高地、沿海自行車道等，即使疫情期間，觀光客仍絡繹不絕。七星潭「水上明月」海景渡假旅店外觀華麗，大廳、房間、走廊皆有油畫、雕塑、古董鐘等，呈現新藝術風，為七星潭新增超級亮點。

耗時8年打造的「水上明月」擁有25間房，步行1分鐘即可抵達七星潭，外觀裝飾繁複而色彩強烈，帶有濃厚個人風格。該旅店經理賴進明表示，該棟建築使用大量金工、鑄鐵、抿石子等工法，除疫情三年攪局外，其他時間多耗費在建築細部處理，包括外牆與頂樓的馬賽克拼貼、拱形窗等。

該棟建築極似克林姆年代的新藝術風，內部充滿異國風情，如黃色建築線條、海洋色內裝、房間內掛有彩色玻璃鑲嵌燈，壁紙採花草圖案，天花板繪有海洋等各式主題，非一般飯店的制式裝潢。

國王房、皇后房設計又與其他客房不同，放置的傳統四柱床從美國遠渡重洋而來，耗資千萬。而國王房內的床頭繪有黑桃K大衛王與梅花K亞歷山大大帝，床幔上鑲有小鑽；皇后房床頭則繪有鳳凰。二房皆設有小客廳，配置電動窗簾、雙人按摩浴缸，舒適度大大增加。

站上「水上明月」頂樓，可遠眺七星潭、定置漁場、花蓮市夜景，是旅客停留最久之處。小小圓頂由來自美國的旅台畫家繪製十二星座圖；各樓層皆可欣賞以少女為題的大量油畫作品，畫風寫實、筆觸細膩，不管是擊劍或穿上婚服，女孩的明亮與自信洋溢在畫面上。

此外，發條鐘也在多樓層可以見到，最有可看性的當推國王房、一樓大廳古董發條鐘，機心為德國製，簧片音色脆亮。賴進明表示，「水上明月」隨處可見的收藏品來自大股東多年在海外的蒐購。

不只發條鐘，一樓櫃檯前閃亮亮的座椅來自杜拜的傳統手工貝殼鑲嵌家具，飯店外二人高的女戰士帶著獅子雕像來自美國、一樓噴水池與馬匹雕像則是希臘羅馬神話主題，加上鑄鐵圍飾，讓人以為身處海外；用餐使用的波蘭國寶「波蘭陶」，底部是藝術家的簽名。全棟建築既是旅店，也是微型個人收藏品展館。

賴進明強調，「水上明月」相當重視住宿體驗，採用寬庭頂級床單，每日可選色更換；按摩浴缸安靜無聲，衛浴空間上方天花板為檜木，泡澡時散發淡淡香氣；四人房內的衛浴設計有二扇門、二座馬桶，處處可見貼心服務。

旅店周遭除距離七星潭近，也可步行至四八高地，體驗戰備坑道，或日照下的大片草原都是絕佳散步地點；步行巷弄中，民宅圍牆披曬著漁網，風動影斜，屋內炊煙升起，饒有特色。

七星潭邊的白浪滔滔「全年無休」，遠處漁船緩緩駛過，是療癒身心最佳處所，「水上明月」特別推出三天二夜19,999元續住優惠方案，讓住客完全放鬆身心。住宿期間，可享用主廚特製早、迎賓茶點，晚餐，晚餐佐威士忌、紅酒，花蓮火車站免費接駁、7D電影遊戲免費體驗、海洋天際SPA水療池等，並有無障礙房，期盼與消費者共創美好回憶，優惠方案僅到11月30日止。