台中七期高級住宅區成犯罪天堂？ 議員籲經發局加強工商登記審查

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台中市七期是高級住宅區的代號，但近年七期商辦常被起出是博弈、詐騙、洗錢的犯罪所在地，讓外界質疑七期是否成為不法分子的犯罪天堂。市議員陳文政26日要求經發局，應從工商登記時就嚴格把關，不要讓不法份子在台中落地生根。

台中市議會今天財政經濟業務質詢，市議員陳文政要求加嚴工商登記審查，杜絕不法組織湧入台中。陳文政說，2013年至2021年間，台中市公司家數從達8萬1684家增加到11萬3762家，增加3.2萬家；相同年間，西屯更增加了5430家。

陳文政說，警方近年在七期破獲許多不法詐諞、博弈集團，七期豪宅商辦林立，且多數門禁管理森嚴，成為了設立據點的熱門選擇，不只台灣犯罪集團，就連國外犯罪集團，也都選擇七期作為跨海犯罪的據點，不但影響台中治安，更嚴重影響台中的形象。

陳文政要求，市府經發局應該從工商登記時，就先做好第一層把關。以雙北為例，為了杜絕業者掛羊頭賣狗肉非法聚賭，已不核准以麻將社、棋藝社、棋牌社等名稱申請商業登記，都不能設立公司，台中針對這些以網路公司、娛樂事業公司為名的非法組織，也應該祭出工商登記管制，並與警察局、都發局、消防局等局處強化聯合稽查，若不管制等於為犯罪集團大開方便之門。

經發局表示，公司及商業設立審查2009年開始改採「登記與管理分離」制度，但基於公共安全，經發局核准公司及商業設立登記時，仍會一併副知建築管理、消防、衛生等相關單位加強審查，對於特定行業更將跨局處會審及現勘，藉由源頭管制降低不肖業者合法登記掩蓋非法的風險。

經發局強調，公司商業行為應恪遵法令規定，若有違法情事必將依法辦理，若業者遭勒令歇業，經發局也將廢止其公司或商業登記。