工商協進會與韓國輸入協會 簽署合作備忘錄

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工商協進會理事長吳東亮26日與韓國輸入協會（KOIMA）會長金炳官共同簽署合作備忘錄，台灣出口商可透過KOIMA作為交流平台進入韓國市場。

吳東亮致詞時指出，台灣、韓國地理位置相近，經濟發展與產業結構相類似，石化、電子、半導體產業，多年來貿易交流密切，呈現既競爭又互補的夥伴關係，同時兩國在高科技產業鏈方面都扮演關鍵性角色。台灣與韓國經貿往來頻繁，互為第五大貿易夥伴國，2023年1～8月台灣出口至韓國約122億美元；同期台灣自韓國進口約178億美元，呈現微幅貿易逆差，吳東亮歡迎KOIMA能夠帶領韓國工商團體來台採購，相信雙方合作潛力無窮。

工商協進會指出，本次KOIMA金炳官率領企業訪問團來台，團員橫跨紡織、電子、電器、醫療儀器、系統安全、展覽行銷等產業。

金炳官在致詞中強調，韓國與台灣貿易的重要性，兩國的經濟夥伴關係日益緊密，期待經由進口台灣優質產品和服務促進增加兩國間貿易量。台韓同為第四次工業革命的關鍵國家，雙方在既有的合作基礎上加強合作，必可獲得更有價值的成果。台灣出口商可透過KOIMA作為交流平台進入韓國市場；KOIMA長期舉辦進口展覽會，歡迎台灣出口商透過此一展覽會和韓國進口商建立各種聯繫網絡，促進雙邊貿易合作。

國際貿易署長江文若致詞中提到，台韓兩國產業互補、供應鏈關係緊密，產業互動更加頻繁，雙邊貿易成長迅速，近十年兩國貿易額倍數成長，至2022年雙邊貿易總額已突破564億美元，雙方也從過往的競爭關係逐漸變轉為合作關係，尤其在半導體及ICT產業最為緊密。

她表示，在後疫情時期，各國積極推動強化供應鏈韌性及分散市場風險，台灣在半導體代工及韓國在記憶體製造具國際競爭及比較利益之最佳製造模式，我國出口晶圓、與積體電路相關的中、上游中間財至韓國加工，同時也大量從韓國進口ICT所需的記憶體，利用各自在經貿上的比較利益優勢，提升彼此的國際競爭力，共創雙贏。