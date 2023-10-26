臺中購物節二日遊輕旅行專屬遊程　探索臺中抽大獎

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臺中購物節在去年第四屆創下登錄消費總金額破358億元的亮麗成績，外縣市登錄金額占比也逐年提升至將近3成，證明台中山、海、屯、城各區自然人文好風光，吸引各路民眾觀光住宿、流連忘返。今年購物節邁入第五屆，同樣深受廣大群眾的引領期盼，於今(26日)隆重登場。

為了歡迎更多國人前來臺中觀光、消費、旅遊與住宿，台中市政府經發局特別規劃了武陵福壽山賞楓採果樂二日、探索大台中二日、漫遊大台中二日等3條高CP值的2天1夜旅遊行程，讓大家可以來臺中消費的同時也能暢遊臺中優質景點。旅遊之餘，還可憑臺中消費發票及合作店家收據，登錄台中通暨購物節APP，就有機會抽中2023臺中購物節百萬現金、百萬汽車與壓軸好宅等大獎，還有天天抽、週週抽、月月抽，將近2.5億現金及獎項等您抽，讓民眾玩得盡興、買得開心！

經發局張峯源局長表示，這3條臺中遊程的路線，涵蓋山、海、屯、城等區，分別以臺中知名景點作規劃，如風景優美的福壽山農場、泰安落羽松秘境及全新創作的彩虹眷村等，還有臺中市產業故事館發展協會旗下的特色產業故事館，使旅遊民眾親臨天然仙境，深入了解在地產業文化。無論你想體驗深山採果體驗、走訪網紅拍照聖地，亦或是想探訪人氣景點，都在這3條規劃的路線內，讓你一次玩的盡興也能深度了解臺中各種風景特色。

出遊不外乎讓人最在意的就是價格，武陵福壽山的2天1夜不超過7,000元，而其他2條路線則不超過5,000元，價格都十分平實，而且6人即可成行（除武陵福壽山行程外），相當適合閨蜜相約或家庭出遊，來一場小旅行。

此外，2023臺中購物節期間還推出抽獎活動，遊客玩樂臺中之餘，千萬不要忘記先下載台中通暨購物節APP，並登錄臺中合作店家消費發票或收據，現金好禮等豐富大獎等你拿。

有興趣的民眾，可洽以下七家臺中在地旅行社：御源旅行社（04-35091088）；汎洋旅行社（04-23205128）；威力旅行社（04-23819822）；馨樂旅行社（04-24072522）；富丞旅行社（04-24512900）；大忠旅行社（04-22805183）；易飛網國際旅行社台中分公司（04-37047721*601or604）。

更多臺中購物節資訊，請上臺中購物節官網：(https://fun.taichung.gov.tw/)，或官方臉書專頁：(https://www.facebook.com/shopping2015taichung)。