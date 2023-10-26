《國際產業》EV市場「殘酷」擠壓獲利率 賓士股價重挫6%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】賓士汽車(Mercedes-Benz)在周四表示，第三季獲利下滑；而電動車(EV)市場很「殘酷」，大幅的降價以及供應鏈問題，意指公司汽車部門的調整後回報率，可能會來到財測區間12%至14%的低端。

賓士財務長在分析師的電話會議上說，公司仍維持承諾達成電動車的目標；但是如果電動車獲利率下降，較原先假定的更低，那麼燃油車可望有較佳的獲利回報，進而彌補公司獲利。

儘管生產成本較高，但是一些傳統車廠還是在銷售電動車。財務長Harald Wilhelm說，這是一個非常殘酷的領域，「我很難想像目前的狀況是否是每個人(業者)都可以撐下去」。

財務長說，賓士第四季在德國的部分車款提供了折扣，這並不代表車廠整體的定價策略出現轉變。該策略即維持高價，專注於獲利率，而不是銷量。

受財報消息影響，賓士股價在周四早盤一度跌逾6%，股價來到近一年新低。周四早盤BMW也跌3.6%，福斯集團跌1.4%。

為了刺激銷售，今年福特到特斯拉等車廠都在大幅降價。但是賓士廣泛地拒絕跟進。

賓士也表示，汽車部門第三季調整後的銷售回報率為12.4%。集團整體的息稅前獲利(EBIT)減少6.8%，為48億歐元，略高於共識預測；其中商用車(vans)大增44%，至7.15億歐元，調整後銷售回報率為15%。

第三季集團整體營收減少1.4%，來到372億歐元。

賓士指市場環境為「低迷」，但財務長表示，在應對通膨和能源價格方面，公司已經解決了最糟糕的情形。

該公司表示，由於交車量下降，汽車部門的營收下降了3.8%，但平均售價維持穩定。

展望未來，賓士預計第四季的銷售將維持在保持在今年前三季相同的水準；而且沒有調整全年銷售目標，即維持不變。