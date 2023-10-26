薛瑞元批北市「挑品牌」流感疫苗接種率低 蔣萬安回應了

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高端品牌的流感疫苗引發民眾疑慮，台北市政府日前也宣布禁止高端品牌疫苗進入校園施打。衛福部長薛瑞元26日則表示，感疫苗不該強調哪種疫苗使用、哪種不要用；薛也指稱台北市65歲以上老人、學齡前兒童、學生、醫護人員等對象施打率落後其他縣市，呼籲北市不要再糾結品牌。對此台北市長蔣萬安下午也回擊，強調相較去年同期，北市的疫苗施打數多了4萬多劑。

薛瑞元26日在進入立法院社福衛環委員會備詢前表示，流感疫苗不該強調哪種疫苗使用、哪種不要用，所有疫苗提供民眾施打都是合格疫苗，不希望有些刻意的操作，造成疫苗施打進度落後，以至流感疫情來臨時民眾沒有足夠保護力。

薛瑞元也指出，根據疾管署統計，目前公費流感疫苗的施打率，台北市目前包括65歲以上老人、學齡前兒童、學生、醫護人員等對象，施打率落後其他縣市，也希望不要再糾結品牌。

對此蔣萬安下午出席活動時，直言從2日流感疫苗開打以來，截至24日止，疫苗接種數相較於同期增加了4萬多劑，基層的公衛還有醫護人員，還有民政系統的里長、鄰長、志工都非常努力呼籲民眾施打疫苗，「衛福部身為全國最高的衛生主管機關，說這樣的話不僅是打擊基層所有醫護人員、辛苦的里長志工，同時也打擊了基層的士氣。」

蔣萬安直言，讓台北市民有知與選擇的權利，並且讓民眾有能夠安心施打的疫苗，才能提升整個疫苗的施打率，中央與地方應該一起合作，才是最好的防疫政策。