日本自由行》5個具設計感的日本東京熱點推薦

去日本東京旅行，已再度成為不少人每年的必去旅遊地點。本文推薦5個東京具設計感的地點，讓作為建築和室內設計愛好者的你得以大飽眼福。

若然鍾情於設計與建築的話，日本東京這個地方必定是設計者的天堂。東京到處都是特色設計。從皇室的傳統建築、到銀座滿佈奢華精品店的前衛建築、再到遍布全城的丹下健三（Kenzo Tange）、安藤忠雄（Tadao Ando）和隈研吾（Kengo Kuma）等日本殿堂級設計師的大熱設計作品，必定讓設計愛好者眼花繚亂。旅人面臨的最大挑戰是，在時間有限的時間內優先要考慮去甚麼地方。以下精選5個具設計感的東京地區，你可慢遊這些地區，細味欣賞那裡的建築和設計。

日本東京自由行推薦地點：青山（Aoyama）

提到青山（Aoyama），人們第一個想到的就是購物。這裡有許多出色的時尚旗艦店，例如創始人川久保玲（Rei Kawakubo）與建築師川崎隆夫（Takao Kawasaki）合作設計的樸素、有如寺廟般的Comme des Garçons商店，以及許多令人難忘的豪華精品店，其中最著名的是由Herzog & de Meuron設計的Prada玻璃建築。除了購物之外，還可以抽出時間參觀根津博物館（Nezu Museum），該博物館擁有7,000多件日本和東亞現代藝術品，以及隱蔽的茶室和花園，有如於鬧市中放置了一片平靜的綠洲。讓這裡成為了絕佳好去處。

Prada位於青山的玻璃建築，由Herzog & de Meuron設計。圖／Herzog & de Meuron

Prada位於青山的玻璃建築，由Herzog & de Meuron設計。圖／Herzog & de Meuron

提到青山（Aoyama），人們第一個想到的就是購物。這裡有許多出色的時尚旗艦店，例如創始人川久保玲（Rei Kawakubo）與建築師川崎隆夫（Takao Kawasaki）合作設計的樸素、有如寺廟般的Comme des Garçons商店，以及許多令人難忘的豪華精品店，其中最著名的是由Herzog & de Meuron設計的Prada玻璃建築。除了購物之外，還可以抽出時間參觀根津博物館（Nezu Museum），該博物館擁有7,000多件日本和東亞現代藝術品，以及隱蔽的茶室和花園，有如於鬧市中放置了一片平靜的綠洲。讓這裡成為了絕佳好去處。另外，在2020年青山格蘭酒店（The Aoyama Grand Hotel）開業之前，該地區對於精品酒店一直供不應求。它擺脫了典型的侘寂外觀，改用中世紀現代風格，酒店擁有五家餐廳，其中包括一家名為The Top的時尚屋頂酒吧。

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青山格蘭酒店（The Aoyama Grand Hotel）的The Top屋頂酒吧。圖／The Aoyama Grand Hotel

日本東京自由行推薦地點：中目黑（Nakameguro）

作為東京第一家精品酒店Claska的誕生地，中目黑充分體現了這個街區的特色。2003年開業時，Claska吸引了眾多創意人士來到目黑這片沉睡的地區，從那時起，Claska就成為了吸引城中創意人士的磁石。雖然酒店的大門已經關閉，但隨之而來的是其他別具特色的店舖陸續開業，非常適合一整天的閒逛和購物。順便逛逛設於老房子裡的時尚品牌Visvim低調的精品店、又或位於前紙張加工廠內的文具品牌Traveler’s Factory的商店，以及坐落在安靜街道上的熱門家居用品店Kinto。在中目黑，你可以於Tokyobike租輛單車，以更快更悠閑的方式遊覽此區。這個時尚的自行車品牌在中目黑分店提供單車租賃服務，他們還提供精心策劃了區內指南，來幫助騎單車的人士更好地規劃路線。

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The Tokyobike位於中目黑的分店。圖／Tokyobike

日本東京自由行推薦地點：富谷、代代木公園（Tomigaya and Yoyogi Park）

迷人的富谷街區距離澀谷的大型十字路口僅10分鐘路程，這兒被廣泛認為是東京最時尚的地區。在中產階級化對東京產生巨大影響之前，東京人已經來到典型的櫻花勝地代代木公園來放鬆身心，或者參觀附近由現代主義建築師丹下健三（Kenzo Tange）為1964年夏季奧運會建造的國立代代木體育館。如今設計和建築愛好者可以找到許多令人著迷的景點，例如陶瓷愛好者必到的戶栗美術館（Toguri Museum of Art），以及受歡迎的咖啡店如Fuglen，這是來自挪威奧斯陸的咖啡店品牌，店內裝飾以復古家具為名。位於代代木公園、備受期待的Trunk Hotel Yoyogi Park最近開業，擁有由東京Keiji Ashizawa Design和哥本哈根Norm Architects共同設計的簡約裝潢。它擁有全城最具標誌性的屋頂無邊泳池，能俯瞰代代木公園鬱鬱蔥蔥的樹梢。

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Trunk Hotel Yoyogi Park由日本建築師芦沢啓治（Keiji Ashizawa）設計，室內設計由丹麥公司Norm Architects設計。圖／Tomooki Kengaku/ Courtesy of Trunk Hotel Yoyogi Park

Trunk Hotel Yoyogi Park由日本建築師芦沢啓治（Keiji Ashizawa）設計，室內設計由丹麥公司Norm Architects設計。圖／Tomooki Kengaku/ Courtesy of Trunk Hotel Yoyogi Park

Trunk Hotel Yoyogi Park由日本建築師芦沢啓治（Keiji Ashizawa）設計，室內設計由丹麥公司Norm Architects設計。圖／Tomooki Kengaku/ Courtesy of Trunk Hotel Yoyogi Park

Trunk Hotel Yoyogi Park由日本建築師芦沢啓治（Keiji Ashizawa）設計，室內設計由丹麥公司Norm Architects設計。圖／Tomooki Kengaku/ Courtesy of Trunk Hotel Yoyogi Park

日本東京自由行推薦地點：天王洲島（Tennozu Isle）

從品川出發，搭乘一小段巴士即可到達天王洲島（Tennozu Isle），這是一個由堡壘改建而成的藝術和設計區，與東京的其他地區截然不同。藝術愛好者會直奔寺田倉庫（Terrada Art Complex），這是一個由倉庫改造而成的藝術複合設施，設有畫廊和藝術工作室。類似的藝術熱點也可以在Bond Street找到，街道兩旁都是舊倉庫改造成的商店、酒吧和餐廳。在這條街道，可以慢步參觀Archi-Depot，這是一座擁有小型建築模型的博物館，此外，還有藝術用品商店Pigment，這是由日本著名建築師隈研吾設計的商店，彩虹般的牆壁上展示著4,500種顏色設計。如果想購物的話，可以到生活方式商店Slow House，這是一家售買古董家具、時裝、植物、化妝品和由Kinfolk品牌設計的產品。

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日本東京自由行推薦地點：代官山（Daikanyama）

由日本著名建築師隈研吾設計的藝術用品店Pigment。圖／Courtesy of Kengo Kuma & Associates

代官山就如一處高檔社區，它擁有大量極具特色的精品店、時尚的咖啡店和早午餐店。這兒更有被譽為「小布魯克林」（Little Brooklyn）之稱。 代官山最吸引人的地方相信是代官山T-Site，它可能是最令人印象深刻的書店商場之一，T-Site橫跨三棟相互連接的建築，並坐落在森林般的環境中。這座屢獲殊榮的「樹林裡的圖書館」是由Klein Dytham Architecture設計，他巧妙地使用字母 T（代表蔦屋書店）作為整體建築的圖案。還有日本建築師槙文彥（Fumihiko Maki）設計的經典Hillside Terrace，這是一座綜合用途建築，提供都市生活者一段暫停思考的時間。這裡除了匯集了全球美食的商店、自製麵包與考究熟食店、餐廳及高級精品店外，聚落內枝葉扶疏，也有可以安靜度過的空間。於1967至1992年間分階段建造。據說這座流線型建築影響了代官山本身的整體建築設計。代官山地區有著新舊交融的感覺，典型的例子是，位於現代建築之中的是舊朝倉家住宅（Kyu Asakura House），這是一座傳統的大正時代宅邸，擁有廣闊的日式花園設計。

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代官山蔦屋書店。圖／Structured Environment

原作者Kissa Castañeda於2023年10月25日發表本文，請按此瀏覽英文版本。

作者／Tim Ku

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。