《半導體》同欣電Q3每股盈餘跳升至1.34元 Q4營運續向上

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【時報記者葉時安台北報導】同欣電(6271)周四召開法說會，公司第三季減輕包袱、整合作業，加上業外逾億元挹注，單季獲利2.79億元，季增2169.4%、年減63.8%，單季每股盈餘1.34元；前三季基本每股盈餘3.18元。展望今年第四季，受四大產品拉貨動能皆有回升，其中以高頻需求最為顯著，預期第四季較第三季出貨更為暢旺，預估第四季營運持續向上。

同欣電今年第三季營業收入淨額26.66億元，季減6.2%、年減28.1%；營業毛利6.11億元，季增26.0%、年減55.4%，毛利率22.9%，季增5.8個百分點、年減14個百分點；營業淨利2.55億元，季增53.1%、年減75.3%，營益率9.6%，季增3.7個百分點、年減18.2個百分點；業外逾億元挹注；本期淨利2.79億元，季增2169.4%、年減63.8%，淨利率10.5%，季增10.1個百分點、年減10.3百分點；稅後基本每股盈餘1.34元，相較今年第二季的0.06元成長、去年同期的3.40元下滑。

同欣電第三季，高頻無線通訊模組(RF)今年第三季營收1.77億元，季增75%、年減18%，占營收7%；混合積體電路模組(Hybrids)今年第三季營收6.06億元，季減10%、年減11%，占營收23%；陶瓷電路板(Ceramic)今年第三季營收4.45億元，季減12%、年減41%，占營收17%；影像產品(Image)今年第三季營收14.17億元，季減7%、年減30%，占營收53%。

同欣電銷售應用，車用占67%、手機占10%、工業13%、通訊5%、生醫3%、其他占1%。

同欣電今年前三季營業收入淨額84.11億元，年減22.0%；營業毛利19.09億元，年減51.1%，毛利率22.7%，年減13.5個百分點；營業淨利8.92億元，年減69.2%，營益率10.6%，年減16.3個百分點；本期淨利6.64億元，年減75.2%，淨利率7.9%，年減16.9個百分點；稅後基本每股盈餘3.18元，相較去年同期的11.81元下滑。資本支出前三季22.47億元。

同欣電EZ-COB車用影像產品持續開發，客戶反應良好，朝目標持續推進。而SAP系統各廠整合完成，未來有助經營管理及生產效率提升。

展望今年第四季，受四大產品拉貨動能皆有回升，其中以高頻需求最為顯著，預期第四季較第三季出貨更為暢旺，預估第四季營運持續向上。而明年成長RF可望相對顯著、汽車緩步成長，但仍有許多不確定性，明年整體以持平保守看待。