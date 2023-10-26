張忠謀同學、半導體先鋒 杜俊元辭世享壽85歲

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【中時新聞網 郭宜欣】上市封測廠華泰電子創辦人杜俊元昨（25日）過世，享壽85歲。杜俊元是台灣半導體產業先鋒，更是台積電創辦人張忠謀的同學、宏碁創辦人施振榮的老師。華泰透過內部信向全體員工公告此事，公司也從今（26日）起降半旗三天，對創辦人致上最高敬意與無限感恩。

華泰在內部信提到，杜俊元博士早期自美歸國後，於1971年創辦本公司，成為台灣首間本土獨資之半導體封裝測試公司，為台灣半導體產業的先鋒。之後，杜博士曾任聯華電子首任總經理，並創辦矽統科技，參與台灣半導體產業的整個發展過程，對國家、社會貢獻卓著。

華泰表示，當半導體產業低迷時，公司曾經陷入艱困時期，創辦人義無反顧回任董事長，兼任總經理，一肩承擔起所有責任，並帶領公司轉型成功，創造未來無限可能的機會。杜俊元於2016年交棒後，全心投入慈善公益志業。

華泰強調，創辦人其為人誠、正、信、實之價值觀，負責踏實的態度，深深烙印在公司員工心中，並且成為本公司企業文化的一部份，降半旗三日，以表達創辦人致上最高敬意與無限。

杜俊元是張忠謀在史丹佛大學的同學，以及宏碁創辦人施振榮的老師，最為外界所熟知的是，杜俊元積極行善，更在1996年將價值15億的土地捐給慈濟，超過萬坪土地興建成為高雄慈濟園區，隔年，杜俊元再次捐給慈濟價值13億元的矽統股票，奉獻慈濟志業。