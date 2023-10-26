瑞銀：黃金目標價上看1,850美元 追漲宜謹慎

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受到地緣政治局勢的推動，隨後有關美國聯準會可能干預美國國債市場的猜測，使金價從近期低點上漲約9％。瑞銀表示，依瑞銀模型估算的黃金目標價每盎司約為1,800～1,850美元，目前再追漲黃金，仍宜謹慎。

在哈馬斯襲擊以色列後的幾周內，金價急漲，讓黃金再次彰顯其對沖地緣政治風險的價值，瑞銀表示，從歷史上看，儘管歷次事件的影響各異，但平均而言，廣義的「避險」（risk-off）事件對金價的影響幅度（以百分點計）通常為中個位數。不過，黃金受這類事件的影響往往也會快速消退。

觀察事件驅動的風險溢價和基本面對金價推升同等重要。瑞銀說，有關因事件造成金價上漲，通常在事件發生後大約20至30個交易日，金價就會見頂，不過，俄烏衝突和新冠疫情期間持續的時間較久。

除了事件驅動造成金價上漲外，瑞銀表示，造成金價波動的金融因素還有美元走勢、美國實際利率、2 年期和10年期國債利差、股票風險溢價和VIX恐慌指數等等，近期風險溢價的升幅高於以往事件的平均值，但持平於3月美國銀行業動盪時期。

總體而言，瑞銀表示，金價對以色列-哈馬斯衝突的反應支援瑞銀的觀點，即黃金在長期投資組合中具有重要地位。在地緣政治局勢動盪以及長期宏觀指標（比如通脹和利率）不確定性上升的環境下，近年來黃金的重要性進一步被凸顯。

只不過，目前金價走勢已脫離瑞銀模型的預估價，金價受事件影響仍屬短期，尤其金價走高後，再追漲就要特別謹慎小心。