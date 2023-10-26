食品機械南霸天 百城機械高雄展登場

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食品機械的龍頭大廠—百城機械，近年來以五星級的服務氛圍，提供客戶一條龍的服務成功打響名號。為了回饋南台灣的鄉親，10月26日到29日在高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展登場，現場將展出多款熱銷機型，呈現市場烘焙技術的新走向，歡迎水產業者、飯店、餐飲、烘焙業者進場參觀、指教，攤位號: S2337。

疫情過後南台灣的冷凍產品詢問度增加，百城機械用心聆聽客戶需求，準備多款機械前往高雄展覽。像是可以製作南臺灣市場詢問度高的湯圓、小籠湯包、草仔粿、紅龜粿的機械，以及HM-717麵帶式水餃機，該機型突破傳統擠壓式成型，改由麵帶式壓合成型，不破壞麵皮的筋性，完整保留麵皮Q彈的口感，外型圓潤飽滿、收邊美觀還原手工口感，延續美味的好滋味。

除了水餃機以外，百城機械還有專門生產包子饅頭的全自動生產線，火鍋料跟魚漿也可以透過自動化食品包餡機來生產。冷鏈市場大爆發，採用全自動機械快速提升產能，減少人力成本之餘更能標準化生產，維持產品品質。

冷凍市場夯 百城準備多款熱銷機台在高雄展亮相。圖/百城機械提供

榮獲台灣精品獎的HM-588全自動包餡成型機，也將在高雄展亮相!該產品首創五重包餡的專利技術，可快速製作60克的糕餅到600克的大餅，精緻糕點伴手禮，提升產品附加價值!還可以搭配高速超音波切刀，一秒切出一片造型餅乾，已購機客戶形容是買了一台印鈔機回家!

為了解決業者開發新產品的問題，百城整合產業鏈「英雄聯盟」資源平台，集結經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會、食品科學技術學會、食品工業研究所、HACCP協會、台灣優良食品發展協會TQF、財團法人農業科技研究院。以及整合上下游廠商(麵粉廠、油脂廠、包材、餡料廠）。甚至和世界麵包冠軍師傅配合技術指導，達到資源共享。

百城用心為客戶提供產品打樣、試產一條龍的服務，協助客戶用最短的時間讓新產品量產上市，大幅降低客戶新機購買風險以及新品研發的時程，目前百城機械已經銷售至全世界81國，堪稱國內烘焙業的隱形冠軍，未來更朝著建構全球100個國家的目標邁進，讓全世界看見台灣美食，也期許台灣伴手禮能打進國際，打響名號。