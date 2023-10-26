日本旅遊博覽會好康多 台東館天天送熱氣球搭乘券

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台東縣政府協同台東在地伴手禮名店及日本當地企業Asmile Japan等前往日本大阪國際展覽中心參加亞洲最大的旅遊盛會「2023日本旅遊博覽會」，台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽表示，台東館除了向日本民眾介紹台東山海人文之美，同時提供抽獎活動，包括熱氣球搭乘券等多樣好禮。

藉著此次2023日本國際旅展，台東縣政府積極推廣衝浪、立式划槳、潛水等水域活動，期望讓日本民眾認識到台東不僅有豐富的原住民文化、國際熱氣球嘉年華活動以及台灣最美的星空，更是適合從事水上活動的旅遊勝地。

今日開幕記者會有來自交通部觀光署國際組組長黃易成與大阪辦事處所長洪維良、台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑、苗栗縣副縣長鄧桂菊、台灣觀光協會祕書長簡余晏等到台東館支持。 洪國欽說，台東擁有全台灣最長的海岸線，是得天獨厚的水域活動場域，為了吸引更多人前來體驗台東，展覽期間台東館每天舉辦抽獎活動，參加者即有機會抽中熱氣球自由飛體驗券、熱氣球繫留體驗券、紅葉谷溫泉泡湯券、桂田喜來登住宿券以及台北－台東來回機票等多項好禮。

2023年台灣國際衝浪公開賽即將於11月6至12日在台東金樽遊憩區舉行，台東金樽因其得天獨厚的地形、風向、水質，成為台灣唯一經世界衝浪聯盟（WSL）選定的國際衝浪場地，也歡迎大家前來一同欣賞國內外衝浪好手競技的浪上英姿。