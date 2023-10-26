2023新社花海暨臺中國際花毯節11月11日盛大開幕

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2023新社花海將於11月11日盛大開幕，活動至12月3日止，涵蓋4個例假日。今年主題為「愛你愛山‧璀璨重綻」，透過高達25萬株向日葵花海營造迎接新光芒意象，以及13.5公頃繽紛草花來傳遞熱情繽紛色彩的花海地景，結合幸福花園小鎮主題的「臺中國際花毯節」，加上展區3大主題「金門特產」、「青農特區」、「山城農產推廣」等精彩展出內容，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。

「愛你愛山‧璀璨重綻」景觀活動面積約28.5公頃，而「精緻草花區」佈展超過25萬株向日葵花海及繽紛草花，傳達迎接新光芒及走過新冠疫情意象。展場區3大主題中「金門特產」連結兩地的高梁田，展出特有高粱酒、貢糖及一條根等特色產業；「青農特區」有來自在地青年農民源源不絕的活力與創新，提供最新鮮的農產與農遊體驗；多元精采的「山城農產推廣」，讓遊客不只賞花海，也能更深入認識花海的故鄉。

「臺中國際花毯節」今年以「幸福小鎮」為主題，打造空中俯瞰花田的大城堡景緻，透過可愛療癒的「百合花仙子」精靈，以隱喻的方式引領遊客找到屬於自己的幸福，也象徵來到新社「幸福小鎮」，遠離煩憂，融入充滿幸福的花園，期待「愛你愛山 璀璨重綻」再度引爆歡樂親子同遊的盛況！

新社花海邁入第16屆，民眾可悠遊花海、置身於花團錦簇繁花中，眺望遠處山巒享受自然花語風情，藉由花海之行還可遊覽大臺中周邊山城海線之11大休閒農業區，並透過新社花海品牌效應擴散，推動新社山城在地文化發展，如東勢新丁粄節和新社九庄媽繞境、梅花、櫻花、梨花、桃花、油桐花季，以及螢火蟲季、高山森林遊樂區等，使遊客更認識孕育花海的故鄉。民眾不僅可藉由花海活動遊覽周遭，未來更可規劃休閒農業區、在地社區及商圈等相關旅遊行程，全年暢遊、慢活山城。

新社花海活動期間會場周圍將實施交通管制，欲前往新社花海的民眾請多加利用接駁專車服務，盡興樂遊花海之旅。歡迎民眾於新社花海活動官方網站( https://reurl.cc/v6QQze)，或「2023新社花海」粉絲專頁查詢最新活動訊息。