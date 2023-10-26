台東鳳梨釋迦輸陸 陸委會批北京貼政治標籤「荒謬」

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兩岸民間交流升溫，連江縣府會代表昨赴北京拜會大陸國台辦主任宋濤，提出恢復常態旅遊、強化海運快遞及擴大馬酒銷售3項合作建議，期活絡雙方友善交流。對此，陸委會副主委詹志宏今表示，只要符合市場的商業銷售機制，政府表示尊重，但對於陸方將堅持九二共識、反「台獨」與農產品輸陸掛鉤，直言「相當荒謬」。

連江縣長王忠銘、議長張永江及立委陳雪生25日拜會宋濤等人，指馬祖將積極爭取海運快遞專區，可加快物流處理時效，擴大經貿商機。同時，也希望擴大馬祖酒廠生產高粱在閩銷售，共同推動將馬酒視為福建名酒，擴大馬祖、金門酒廠所產高粱酒在閩銷售。

對此，詹志宏26日在例行記者會上表示，福建跟台灣之間的貨運現在就可以直接往來，是否還要經過福建、馬祖的相關港口再到台灣，就看商業上的需求安排。而金門、馬祖的一些酒品，確實是在中國大陸的市場相當受歡迎，所以只要符合市場的商業銷售機制，我們會尊重。

而台東縣長饒慶鈴日前率團赴北京，希望鳳梨釋迦能順利在12月輸出大陸。國台辦昨稱，只要堅持九二共識、反對「台獨」，兩岸就是一家人。一家人的事情就好商量、好解決」。我們願與中國國民黨、台東縣等方面就促進兩岸交流合作、擴大輸入台灣鳳梨釋迦等深入溝通，作出妥善安排。

對此，詹志宏表示，這顯然就是政治性的理由與標籤，是決定農產品能否順利輸往中國大陸的一個關鍵，「意義何在？」他直言，全世界沒有一個貿易行為是如此的做法，「我們覺得相當荒謬」。

詹志宏強調，農民是無辜的。農民辛辛苦苦種出來的東西，因為中共出於政治目的的施壓而受到傷害，「這個是非常不智的做法」。他重申，兩岸之間有相關的協議做基礎，透過這些協議都可以解決中共目前一些經貿上的疑慮和問題，為什麼不透過這個機制，而要另闢其他方法取巧？「我們覺得是不可取的」。