6都首創！北市酷課雲結合AI 推5大功能助學習

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台北市教育局APP「酷課雲」首度整合AI智慧教學輔助系統「酷AI」，推出幫助學生學習的AI學習小幫手、AI口說練習、AI學習加油站，以及輔助教師教學的「AI輔助出題」及「AI輔助作文批閱」功能。台北市長蔣萬安今表示，酷課雲有了突破性進步，AI技術成功開啟學生與教師新視野，未來將持續以科技推動教育。

酷AI系統今正式上線，教育局表示，全市師生都可以使用，為了讓師生更熟悉系統，將有17所示範種子學校，示範教學使用經驗。

蔣萬安表示，AI導入教育是6都首創，教育局今年運用AI技術讓酷課雲有突破性進步，台北市將持續培養學生正確的資訊觀念與素養，利用科技推動教育；教育局長湯志民指出，酷AI系統花費逾1000萬建置，北市中小學師生都能使用，盼學生有更多元學習工具、主動提問，跳脫傳統思考框架。

教育局說明，酷AI針對學生學習推出3大功能，「AI學習小幫手」引導學生學習提問方法並享受探究學習；「AI口說練習」學生上傳英語口說音檔，AI分析口說表現及給予建議；「AI學習加油站」則是分析學生各項線上學習行為，提供學習輔助建議，以推播適性化教材內容。

輔助教師教學2大功能，「AI輔助出題」協助教師編寫及發想評量題目；「AI輔助作文批閱」則可幫教師快速檢視學生作文練習成果。

教育局表示，酷AI分析學生學習數據，產生個別學生學習特徵模型，提供更個別化的學習診斷與教學方針，將有效落實適性學習，盼酷AI能幫助每一位孩子掌握自己的學習節奏並學得更快更好。