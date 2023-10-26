幫獨老擦屎 小鎮醫感傷寫下「獨居老人的世界」

大台中醫師公會副理事長林釗尚分享自己從事居家照顧幫獨居老人擦屁股的故事，從小鎮醫師視角看見行動不便、獨居長者原本24小時都需要看護，卻窘到每天只有2小時有照服員關心，真情流露的筆觸也獲得醫師公會聯合會徵文佳作。

林釗尚在台中大雅區開業，也承接長照服務，也因為這樣參與很多失能長者老後的人生，他說，看到很最令人感動的是，1名退休男子照顧90歲失智的媽媽，就像照顧女兒一樣：洗頭、梳頭、洗澡、換衣，該做的他都做；而且怕90歲的媽媽晚上突然有狀況，夜裏和媽媽一起睡在榻榻米床上，比女兒照顧還周到。

除了看到不離不棄的孝子，林釗尚也遇過生活無法自理的獨居長者，1名80多歲的爺爺重聽、幾近失明，只能靠輪椅移動，由於沒人照顧，申請長照2.0照服員每天會到府2小時為其備餐；有一回他到府進行家訪，在門口叫爺爺的名字許久未得到回應，直接進門發現爺爺在廁所便便，未料約2、3分鐘，就聽到阿公大聲叫著：「來幫我擦屁股！」

一開始林釗尚也楞住，但他一想，爺爺家裡沒有其他家人，應該是在叫他，於是就進到廁所幫他擦屁股，再扶他上輪椅，費了好大力氣才把爺爺安置好，之後照服員來了，倆人一聊，才知到經常照服員上午11點來幫爺爺煮飯備餐，就看到爺爺躺在廁所裡、爬不起來，甚至有時因無法走到廁所，就地在客廳解決。

林釗尚說，真難想像1天24小時，行動不便又獨居的爺爺只有2個小時有長照人員在場，家訪看到悲涼的獨居老人，讓他心情很複雜又感傷。