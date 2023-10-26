銀髮刷手崛起 兆豐銀：超市消費頻率居冠

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公股銀統計，會持信用卡消費的最高齡卡友是百歲人瑞。兆豐銀行指出，統計發現，百歲上下的資深卡友，最愛到享受美食，每次餐廳消費2,000到4,000元不等。

兆豐銀行為服務75歲以上高齡卡友，意外發現竟有「百歲人瑞」卡友，而且每個月都固定前往餐廳刷卡消費，持卡至今35年，表示當初66歲入手信用卡後一刷成主顧，到現在101歲依舊持續用卡消費，每月平均會刷數千元，名符其實是最忠誠的「老客戶」。其他近百歲的九旬卡友同樣每月也會固定前往餐廳消費，每次花費2,000到4,000元不等，到餐廳聚會享用美食，顯然是長輩的重點娛樂。

兆豐銀行也發現75歲以上持卡人最常刷卡消費的地點，第一名是超級市場，每人平均每月會花3,500元採購，其中九字頭的長輩每月更會花到將近5,000元，高於7、80歲長者的平均3,000多元；其次最多高齡卡友愛去的地方就是餐廳，平均每月會刷將近7,000元，其中又以80歲以上卡友最會刷，每月在餐廳消費近8千元，高於平均值，其次則是70歲以上長者的6,500元及90歲以上長者的4,000元，顯示高齡刷手的消費實力不容小覷。

若以簽帳金額來看，75歲以上持卡人最大宗的消費類型為稅金，單今年1至7月份就刷出高達近2.5億元，顯示不少高齡刷手也相當善用信用卡來繳稅；至於簽帳金額次高的通路則是旅行社，平均每人每月會刷出近3萬元，表示退休後到處遊山玩水，無疑是高齡者調劑生活的重點；第三高的消費類別則是醫療，與前兩者稅金與旅遊合計，佔高齡者整體簽帳比例高達近50％。

鑒於台灣已進入高齡化社會，熟齡族逐漸成為消費新勢力，為了提供高齡刷手更多優惠，兆豐銀行也推出一系列的銀髮刷卡回饋，舉例來說，喜歡吃功夫台菜的可以嘗鮮王品集團「丰禾台式小館」，刷兆豐卡最高7％回饋；老字號的湘味美食「彭園」最低可享9折；如果不想出門，也能線上購買科學精算過的客製化營養產品「桂冠營養研究室」，輸入專屬折扣碼享9折優惠；若想宅配銀髮養生餐，「灶神在家」可享個人餐兩餐現折50元；喜歡天然草本養生餐飲或藥浴的長輩，「新譯漢方」則可享百元入會禮與滿額禮；另外像是專為銀髮族打造一站式生活用品的「樂齡網」，刷兆豐卡也可直接升級會員、輸入折扣碼還有95折優惠，讓高齡刷手盡情血拚，享受樂齡生活。