Acne Studios台北大店開幕 延續北歐神秘奢華氣息

本月月初，Acne Studios釋出了一系列官方拍攝的秋冬形象大片。大片中主角是南蘇丹的紐約知名超模Anok Yai，她是既娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）後的第二位國際知名黑人超模，近幾年聲勢也持續看漲，大片由巴黎攝影師Carlijn Jacobs與其團隊拍攝，並由David White佈景設計，打造出品牌秋冬的迷幻森林感。對於這種氛圍的形象大片，Acne Studios創意總監Jonny Johansson表示：「透過秋冬系列，我想呈現瑞典黑暗的冬季，那裡只有幾個小時的日光。我想在系列作品和場景安排中捕捉黑暗之美。瑞典就好像是那種城市突然結束了、然後森林開始生長的地方。」

而這個神秘迷人的氛圍，亦悄聲蔓延至台北，Acne Studios官宣台灣首家專賣店選址台北信義新光三越A9館一樓，融合了台北街頭迷人生命力與Acne Studios特有的前衛風格，打理出極具辨視度的形象專賣店。店裝空間由瑞典設計公司Halleroed與Acne Studios共同打造，室內空間有著強烈的透明與反射效果店裝概念；內部燈光則委由法國燈光設計師Benoit Lalloz主導，他以Led燈泡排列成傳統日光燈條形式的設計，叫人印象深刻；家具則由英國設計師Max Lamb操刀，以紫紅色皮革包裹球狀沙發，色系選擇恰巧十分吻合本季秋冬大片的調色，視覺感一致且強烈。同時為歡慶台灣首間專門店開幕，品牌亦推出多款限量產品，包含Platt迷你包與Apor鑰匙圈，也是開幕必收單品。