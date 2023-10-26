台積電投資德國廠35億歐元 投審會點頭放行

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

投審會26日召開會議，會中通過多案，其中最受矚目的為台積電以35億歐元投資德國EUROPEAN SEMICONDUCTOR MANUFATURING COMPANY （ESMC） GMBH。

經濟部表示，台積電為支持歐洲客戶及其下游廠商的需求，擬與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置12吋半導體晶圓廠，製程節點為16／28奈米，屬成熟製程，應無我半導體高階技術外流疑慮；又考量本案除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，並將有利於臺灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結，因此經會議討論後，同意這次投資案。

投審會這次通過1件僑外投資案與6件對外投資案。僑外投資部分，英屬維京群島商WEALTHY JOY CO., LTD.以貸款投資方式對鼎固置業股份有限公司增資新臺幣41億元，從事經營不動產買賣、不動產租賃、管理顧問等業務。

除了台積電對德國合資廠投資外，對外投資部分，還包括國泰人壽保險股份有限公司以英鎊1億4,193萬6,300元增資英屬澤西島CATHAY WOOLGATE EXCHANGE HOLDING 1 LIMITED，從事經營不動產投資、不動產管理業務；金寶電子工業股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司分別以泰銖56億5,618萬1,311元、泰銖52億1,102萬9,837元，增資泰國泰金寶科技股份有限公司［CALCOMP ELECTRONICS （THAILAND） PUBLIC COMPANY LIMITED］，從事電腦週邊、網路通訊商品之製造業務。

欣興電子股份有限公司以泰銖23億元增資泰國UNIMICRON （THAILAND） CO., LTD.，從事經營印刷電路板製造業務；志超科技股份有限公司以美金5,000萬元增資越南志超科技（越南）有限公司［CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD（VIETNAM）CO., LTD.］，從事生產、加工及銷售各類印刷電路板業務。