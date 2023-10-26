綠色住宅最高榮譽 陶朱隱園摘下LEED白金級認證桂冠

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台北市信義計畫區最新落成的住宅地標「陶朱隱園」，今（26）日獲頒綠色住宅認證最高榮譽的LEED白金級認證，美國綠建築協會（U.S. Green Building Council）北亞區董事總經理杜日生ANDY TO，親赴「陶朱隱園」授證予威京總部集團主席特別助理沈輝庭。

美國綠建築協會（U.S. Green Building Council）北亞區董事總經理杜日生ANDY TO，親赴「陶朱隱園」授證。圖／業者提供

杜日生表示，「陶朱隱園」是目前亞洲極少數採用LEED認證評鑑標準取得白金級認證的住宅項目，顯示出對節能減碳、綠能環保的用心。「極贊欲何詞」，這是他踏進陶朱隱園最大的感受。

杜日生表示，LEED綠建築認證評鑑標準作為全球範圍內最廣泛使用的國際標準，已經走入了近190個國家及地區的18萬個商業項目之中。相較於辦公樓、商場等商業空間，在亞洲住宅使用LEED認證標準打造綠色住宅的專案並不是很多，但正呈現出越來越受到關注，「低碳」、「綠色」、「宜居」已成為住宅開發商打造品牌並滿足消費者需求的差異化標籤。陶朱隱園打造指標性的綠建築個案，耗費近十年，是不可多得的LEED白金級的典範案例。

杜日生也特別呼籲，全球工商界前瞻且有能力、有公益精神的菁英人士，應該親身體驗並支持像陶朱隱園這樣具永續精神的節能吸碳藝術住宅，運用自身的影響力，從居家生活開始，身體力行於減緩氣候變遷的行動上。

威京總部集團主席特別助理沈輝庭表示，「陶朱隱園」相當願意投資在綠建築相關規劃，展現出做綠建築指標的決心，在建造過程中也持續優化綠建築相關的規劃。例如：完工後又耗資超過千萬做超量雨水回收設備（雨水回收高達500噸），有效利用回收水資源做庭園植栽澆灌。同時，耗時超過三年打造了超過2,000坪的生態庭園，開鑿蜿蜒小溪，小溪內分段做成可以讓小朋友抓小魚小蝦、泥鰍跟摸蛤仔的野趣。

杜日生在生態庭園看到成群的藍鵲穿梭在樹林之間、松鼠跳躍，還有夜鷺悠遊漫步超過十米高的自然瀑布，營造出芬多精，利用水氣降低戶外溫度，表示很難想像在信義區這個寸土寸金的CBD可以看到如此生態的景象。

節能方面的成果，除了公共區域全棟選用高效能的節能燈具、空調設備外，還裝設930平方公尺太陽能板、六台風力發電機。由於建築外觀採用大片LOW-E中空玻璃，不僅可以提高自然採光的效果，也能有效達到高熱阻絕。

杜日生表示，威京總部集團延伸「陶朱隱園」在大面積綠化、再生能源利用、水資源循環使用及生態景觀等環境友善元素，並納入節能設備與智慧系統之管理，充分應用在商辦、廠辦及住宅之房地產開發產品的規劃設計，如「京華廣場」商辦，「中工雲宇宙AI智慧園區」廠辦，預劃取得LEED白金級標章外，也將透過這些具體減碳規劃之落實，配合未來客戶在ESG方面的需求與淨零目標之實現。