富士康遭陸查稅查用地 陸委會酸：介選變助選在一念間

鴻海集團旗下富士康部分企業遭大陸多部門調查稅務和用地情況，是否與鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統有關，引發熱議。對此，陸委會副主委詹志宏今表示，20多年來多數情形證明，中共介選的手法是沒有效果，甚至是產生反效果的，「是否會變成助選在於一念之間」，呼籲對岸不要再做介選的行為。

詹志宏26日在例行記者會上表示，經濟部在第一時間已經有跟鴻海公司取得聯繫，並表達關切，會視情況發展提供必要協助。他指出，台灣從1996年舉行第一次全民直接選舉總統開始，歷次的中央或地方公職人員選舉，中共一定都會出手，企圖干預，這是非常具體的事證。「我們一再強調，20多年來多數情形證明，中共介選的手法是沒有效果，甚至是產生反效果的」。

詹志宏續指，換句話說，中共的介選會不會變成「助選」？這就是在他們的一念之間。他說，大陸真的不了解台灣的民主體制跟選舉文化，每當他們施壓的壓力越大，台灣的候選人和選民勢必會反彈。他表示，面對中共的施壓，我們的候選人肯定是要展現他的骨氣，台灣民眾越要展現捍衛獨立自主選擇的權利。他呼籲對岸不要再做這種介選的行為。

針對大陸國台辦昨稱副總統賴清德從「台獨瘋子」變成「台獨騙子」，詹志宏則表示，很多國家已經表達台海情勢攸關他們的國家利益，因此才會一再主張台海情勢應該確保和平現狀的維持，並一再反對任何一方用武力的方式改變現狀。「換句話說，台海情勢絕對不是所謂中國的內政問題，而是國際社會共同關注的議題」。

詹志宏強調，中共一直都企圖介入我們的選舉，但是這些手法不會得逞。他們一再地用粗俗的語言，來表達他們內心的一些想法，只能凸顯出他們是沒有自信的，是病急亂投醫。這種焦躁的心裡不會贏得國際間的尊重。「所以我們再一次呼籲（中共），留一點口德吧」。