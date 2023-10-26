才入流感季雲林已奪8命 其中之一是高中生

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新冠肺炎疫情解封之後，民眾防鬆懈，多個流行性疾病較往年嚴重，最近才進入流感季，雲林縣已發生流感併發重症37例、造成8人死亡，其中１名死亡病例是高中生，3例是中壯年人，雲林縣衛生局呼籲民眾不要輕忽，符合公費疫苗接種民眾踴躍到縣內合約醫療院所施打。

衛生局長曾春美指出，截至10月17日全國通報流感併發重症850例、死亡192例，雲林縣有37例、8人死亡。

她說，很多人以為流感併發重症的大多是長者，但今年雲林縣8名死亡案例中，65歲以上長者4人，40至50歲壯年有3人、以及1名高中生，該名高中生被通報為重症，到醫院搶救時，肺、心臟都已受損，即使裝葉克膜也難以挽回，病程變化快最後宣告不治。

曾春美表示，新冠肺炎疫情發生的3年大家很重視防疫，全縣少有重症流感患者，死亡人數都是0，今年顯然偏高，而且中壯年重症、死亡者偏多，都是自以為年輕，感冒沒什麼，疏於防範而被奪走寶貴生命。

她呼籲，公費流感疫苗接種第一階段已在10月2日開始施打，雲林共有18萬4000多劑，報目前已施打10萬2000多劑，執行率約6成，在全國排名算不錯，11月1日起將開放50歲以上民眾接種，呼籲符合接種民眾屆時踴躍前往合約醫療院所施打。

她特別強調，學生如果在校錯過集體接種機會，可以到全縣130個合約醫療院所施打，畢竟學校是群聚的地點，要積極接種比較好。