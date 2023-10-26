穿山甲要結婚了！ 全台首場穿山甲婚禮10月29日登場

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台灣西南惡地穿山甲結為親家！高雄、台南兩地交界的青灰岩地形，廣大刺竹林下，近年來發現名列全球瀕臨絕種的保育類動物穿山甲定居，並保育有成，馬頭山自然人文協會將於10月29日舉辦一場別開生面的穿山甲婚禮，將與龍崎牛埔地質公園結親家，象徵保育工作的結盟，也縫補棲地的完整性。

高雄市旗山及內門、田寮區的馬頭山泥岩惡地，發現不少名列全球瀕臨絕種的保育類動物穿山甲，經穿山甲博士、屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔表示，該處居民通報發現穿山甲頻率是全國最高，舉凡穿山角遭犬攻擊或咬死、被車撞擊受傷等，都會向他通報，代表居民非常重視穿山甲的生活環境。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，穿山甲又俗稱「鯪鯉」，是全世界唯一有鱗片覆蓋的哺乳類動物，主要分布在海拔1000公尺以下的淺山環境，其主食為利用長舌覓食螞蟻、白蟻，而馬頭山的刺竹林，有較多竹葉有腐植層，會引來螞蟻及白蟻凝聚，可以提供穿山甲充足的飲食，形成是穿山甲最喜歡的居住環境。

馬頭山自然人文協會長期與教授孫敬閔合作，以公民科學家的方式共同投入穿山甲研究與保育，孫敬閔表示，2022年投入研究，一開始發現馬頭山區域有2隻穿山甲，於是開始無線追蹤，今年已發現7隻，其中2隻公的、5隻母的，其中1隻母穿山甲已懷孕7個月，將於11月或12月生產。

孫敬閔說，穿山甲交配期是在春季及冬季，8個月後生產，原則1年生1胎（1隻），目前懷孕的母穿山甲將於現居環境生產，屆時將會前往洞穴觀察其生產狀況，以便需要時協助，更期盼更多社區自主保育，讓該保育類動物能夠存活繁殖下去。

馬頭山自然人文協會和龍崎牛埔地質公園29日下午2點，將在馬頭山自然基地（台28線26.3k）舉辦一場別開生面的「鯪鯉肖娶某、甲你攬牢牢」活動，馬頭山的穿山甲帥哥「阿甲」將迎娶龍崎美女穿山甲「小琦」，黃惠敏說，高雄泥岩惡地地質公園與龍崎牛埔地質公園結親家，象徵保育工作的結盟，也縫補棲地的完整性，孫敬閔說，這可說是世界首創的第一場穿山甲婚禮。

黃惠敏指出，馬頭山保育志工連日來砍竹製作竹篾材料，打造一條幾十公尺長的穿山甲「洞房」，將布置展示穿山甲的相關生態資料，現場比照民間婚禮習俗，將有6禮（雞肉絲菇、龍鳳蘇、舉尾蟻巢、白蟻、打狗棒、龍崎泥岩、穿山娃娃床），並會有車隊到達熱鬧陣，同時有新人穿上穿山甲印製的禮服體驗，下午3時結婚儀式，高雄、台南惡地結盟宣誓儀式，屆時將有林業局自然保育署及轄下單位等人出面見證這歡喜的時刻。