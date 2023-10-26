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新品連環發 曜越力拚Q4營收勝Q3

曜越宣布全新一體式水冷散熱器雪白及抹茶綠兩新色全球開賣。圖／曜越提供
曜越宣布全新一體式水冷散熱器雪白及抹茶綠兩新色全球開賣。圖／曜越提供

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受惠於ATX3.0電源需求看旺，高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）今年營運回神，不過，隨著愈來愈多的業者搶進ATX3.0電源分一杯羹，曜越轉向佈局機殼、水冷散熱器、顯示器等市場，近二日相繼推出新品，除25日登場的TGM-I27FQ電競顯示器和TGM-V32CQ曲面電競顯示器外，26日又加碼推出一體式水冷散熱器，為第四季營收拚贏第三季再加一把勁。

曜越26日宣布推出全新TH120／240／280／360／420 V2 ARGB Sync主板連動版一體式水冷散熱器雪白版和TH280 V2 ARGB Sync主板連動版一體式水冷散熱器抹茶綠版以及TH240／280／360／420 V2 Ultra ARGB Sync主板連動版一體式水冷散熱器雪白版。

曜越指出，TH V2 ARGB系列與TH V2 Ultra ARGB系列現在有黑白雙色可供選擇，二代雪白版承襲TH系列設計並升級外觀、強化散熱，擁有多種可支援120mm／140mm風扇的型號，滿足不同裝機尺寸。TH280 V2 ARGB 抹茶綠AIO為曜越抹茶綠系列機殼而生，幫助玩家打造一整套抹茶綠專屬競裝。

TH V2 ARGB雪白版系列和TH280 V2 ARGB抹茶綠版採用相同外觀設計，配有一個全新工業風造型的無限鏡燈，帶來更多層次的燈光效果與更豐富的視覺體驗，不論如何擺放水冷散熱器，360度可旋式上蓋設計使水冷頭上的logo都能保持正向。

曜越表示，TH V2 ARGB雪白版系列能完美融入全白裝機，TH280 V2 ARGB抹茶綠版則與曜越最新抹茶綠機殼和諧搭配，玩家也能使用不同配色零件，打造混色、撞色等個人新風格!

TH V2 Ultra ARGB雪白版系列正式開賣，其水冷頭外觀同樣採工業風設計，具備一個2.1吋LCD液晶螢幕顯示器，能以480 x 480高解析度呈現當地時間、天氣，以及CPU溫度等即時資訊，也支援JPG、GIF、 PNG、MP4、MOV和AVI檔上傳，提供高度客製化體驗。此外，TH V2 ARGB和TH V2 Ultra ARGB上強大的CT120／CT140風扇皆擁有9顆可單獨控制的LED燈，透過5V主板連動軟體編排燈效，玩家得以創造獨一無二的夢幻炫彩。

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