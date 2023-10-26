金漫獎特別貢獻獎得主洪德麟 「台漫有資格站上世界舞台」

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金漫獎今（26日）天舉行頒獎典禮，特別貢獻獎得主洪德麟致詞時表示，他覺得自己沒資格拿貢獻獎，因為對台漫貢獻還不夠多，「我所做的就是努力的寫下去，讓世界各地的人看見，台灣漫畫有資格站上世界地圖。」

洪德麟致力台灣漫畫史料研究40餘年，大量收藏及研究日治時代至當代臺灣漫畫發展，發表無數著作、研究及專欄文章，積極參與國際研討會，並在大學及研究所開課，長年熱愛及奉獻台灣漫畫，為台灣漫畫留下脈絡及無私的傳承。

此外，漫畫家葉宏甲之子葉佳龍今日在典禮上簽署文物捐贈意向書，以行動支持即將開館的國家漫畫博物館。葉佳龍表示，父親葉宏甲創作的時代面臨著戰爭、貧窮、白色恐怖、審查制度，但他仍努力堅持。「父親所創作的《諸葛四郎》影響了一整個世代的童年，代表的是當年的流行文化、歷史及所有臺灣人的共同記憶，《諸葛四郎》代表的是一個社會的公共財。」

葉佳龍表示，「我們何其有幸，生長在自由創作的年代，不僅有政府支持，還即將有國家漫畫博物館。」他期待國家漫畫博物館的團隊能像父親一樣努力堅持，讓國家漫畫博物館在成立的時候，老中青三代一起去度過美好的時光，也能透過新媒體、新科技，不僅讓大家緬懷歷史，更能接觸新漫畫、新動畫，以及各式各樣新的內容產品。