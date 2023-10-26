富邦金控、富邦證、富邦人壽 中華信評最新評等出爐

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標普全球評級台灣子公司中華信評26日作出最新評等行動，就富邦金控、富邦證、富邦人壽三家母子公司的信用評等，確認前兩者的長、短期發行體信用評等分別為twAA／twA-1＋，twAA＋／twA-1＋；後者的長期發行體信用評等與財務實力評等為「twAA＋」，以及無擔保次順位公司債的長期債務發行信用評等為「twAA」，三家公司的評等展望均為「穩定」。

中華信評分析師王珮齡指出，此次評等行動是源自富邦金控與富邦人壽的資本緩衝空間穩定，可以維持令人滿意的財務實力。

中華信評分析師何思嫻則評估認為，在與日盛證券合併後，富邦證的資本水準繼續維持在非常強健等級，且市場地位在允當等級，近幾年來富邦證的風險調整後資本（risk adjusted capital, RAC）比率多穩定維持在 15％以上，因此作出此次評等行動。

中華信評並表示，未來一至二年富邦人壽應可管理其略為升高的投資風險，且前述風險應不至於造成其資本與獲利大幅波動。至於富邦人壽的信用結構，將持續主導富邦金控集團的信用結構，因為富邦人壽為富邦金控集團旗下主要的旗艦子公司。

在富邦證部份，中華信評預測，富邦證為國內第三大券商，在與日盛證券合併後，截至2023年6月底時，市占率從2022年底時的4.9％，提升至7.8％，與第二大券商凱基證券的差距因此縮小；同時，由於合併後客戶數量有所增加，中華信評認為，富邦證將鞏固其在國內經紀市場的地位。